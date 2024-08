Centrum Spišskej Novej Vsi príjme atmosférou festivalu Živé sochy

Spišská Nová Ves 2. augusta (TASR) - Centrum Spišskej Novej Vsi v týchto dňoch ožíva atmosférou medzinárodného festivalu Živé sochy. V poradí 8. ročník podujatia sa začína v piatok, počas dvoch dní môžu návštevníci i obyvatelia mesta vidieť 120 účinkujúcich. Riaditeľ festivalu Radovan Michalov pre TASR uviedol, že hlavnou témou je tento rok hudba a hlavnou osobnosťou spevák Peter Lipa.



"Každý rok meníme známu osobnosť na živú sochu, ako jediní na Slovensku. Doteraz to bol napríklad Majo Labuda, Matej Landl, Jožko Golonka, Jaro Slávik, Junior Zimnýkoval. Tento rok si to vyskúša práve Peter Lipa, ktorý zároveň na festivale odohrá aj koncert so svojou kapelou," priblížil Michalov.



Tým, že hlavnou témou tohto ročníka je hudba, návštevníci uvidia prostredníctvom živých sôch najmä osobnosti ako Giuseppe Verdi, Edit Piaf, Wolfgang Amadeus Mozart, Adolphe Sax, Johann Strauss či Bedřich Smetana. "Budeme predstavovať aj hudobné nástroje s reprodukciou zvuku," dodal Michalov. Živé sochy stvárnia herci a speváci z viacerých divadiel, ale aj "neherci". Pozvanie na podujatie prijal aj držiteľ viacerých svetových rekordov Antonio Santos, ktorý vydržal najdlhšie stáť ako živá socha a je deväť rokov zapísaný v Guinnessovej knihe rekordov.



V hlavnej zóne na námestí sa bude pohybovať 30 živých sôch, organizátori pripravujú aj doplnkový program na pódiu a napríklad vystúpenia menších zoskupení pouličných umelcov. Festival je podľa jeho riaditeľa edukatívny, interaktívny a tiež zábavný. Sochy aj ďalšie atrakcie môžu návštevníci v piatok aj v sobotu 3. augusta vidieť až do 22.00 h. V prípade nepriaznivého počasia sa časť programu presunie do priestorov Spišského divadla a koncertnej sály Reduty.