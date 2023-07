Centrum Trenčianskych Teplíc zaplnili retro a historické kočíky

Trenčianske Teplice 22. júla (TASR) - Centrum Trenčianskych Teplíc v sobotu popoludní zaplnili retro a historické kočíky. Minulé časy pripomínala i móda a doplnky kočíkujúcich. Tretí ročník podujatia retro kočíkovanie bol tento rok spojený s podobne ladeným piknikom v parku.



Promenádu v kúpeľnom meste navštívila i Zdenka Ivánková so svojimi retro kočiarmi. "Najstarší je z roku 1890, ďalšie sa datujú do roku 1910. S manželom kočiare zbierame a renovujeme ich, takže sú plne pojazdné. Vždy sa nám páčila móda a obdobie prvej republiky i jeho začiatku. Bavilo nás to, máme radi ručné práce," spomenula Ivánková.



Každý kočiar v zbierke Ivánkovej je iný, dva si nie sú podobné, každý kočiar má iný podvozok, iné spracovanie, sú na gumách, pneumatikách či drevených kolieskach.



Retro kočíkovanie sa koná po tretí raz, tento rok sme ho ozvláštnili tým, že sme sa presunuli do kúpeľného parku, kde sa koná retro piknik," priblížila Barbora Zajačková z mestského úradu. Počas podujatia podľa nej vyhodnotili i tri najlepšie kategórie - najstarší kočík, kočíkujúci z najväčšej diaľavy a najkrajšie retro odetý kočíkujúci.



"Autorkou myšlienky je Svatava Torvényiová, ktorá je obyvateľkou Trenčianskych Teplíc a už od roku 2019 zbiera kočíky staršej výroby. Vo svojej zbierke má už vyše 20 kočíkov. Prišla na mesto, či by sme jej to nepomohli zorganizovať a vzniklo z toho jedno veľmi úspešné podujatie," spomenula Zajačková.



Trenčianske Teplice boli podľa nej prvým mestom na Slovensku, ktoré s promenádou začali, dnes sa už podobné stretnutia konajú v Košiciach či Piešťanoch. "Na 3. ročníku sa zúčastnilo zatiaľ najviac účastníkov. Zaregistrovalo sa ich na ňom viac ako 90, takže sa blížime k stovke a dúfam, že ju na rok prekročíme," dodala Zajačková.