Centrum Trnavy patrí aj tento rok vďaka dobrovoľníkom deťom
Autor TASR
Trnava 1. júna (TASR) - Trnavské Trojičné námestie sa v pondelok opäť premieňa na veľké detské kráľovstvo. Tradičné podujatie Dobrovoľníci deťom prináša deťom, rodičom aj širokej verejnosti deň plný zábavy, pohybu, tvorivosti a dobrej nálady, informoval za organizátorov Rastislav Mráz.
„Celodenný program ponúka množstvo atrakcií a aktivít, ktoré potešia všetky vekové kategórie. Návštevníci sa môžu tešiť na tanečné a hudobné vystúpenia, nafukovacie hrady a šmykľavky, športové aktivity ako inline hokej, florbal či stolný futbal, ale aj obľúbené maľovanie na tvár,“ ozrejmil.
Súčasťou podujatia sú aj ukážky policajnej a hasičskej techniky, ktoré každoročne patria medzi najväčšie lákadlá pre deti. „Nebude chýbať ani zóna pre najmenších, skautské zručnosti či detské tvorivé dielne, kde si malí návštevníci budú môcť rozvíjať svoju fantáziu a kreativitu,“ doplnil.
Podujatie Dobrovoľníci deťom je dlhodobo spojené s podporou dobrovoľníctva, komunitného života a kvalitného trávenia voľného času detí a mládeže. Organizátori chcú aj týmto spôsobom ukázať, že dobrovoľníctvo má v Trnave silné miesto a dokáže spájať ľudí všetkých generácií.
