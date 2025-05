Centrum Trnavy sa od štvrtka do nedele premení na kvetinové trhovisko

Trnava 13. mája (TASR) - Centrum Trnavy sa od štvrtka do nedele (15. - 18. 5.) premení na kvetinové trhovisko. Podujatie Májový kvet ponúkne pestrú paletu rastlín, vizuálny zážitok aj sprievodný program. TASR o tom informoval výkonný riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu Trnava Tourism Alexander Prostinák.



Do Trnavy zamieri takmer stovka predajcov z rôznych kútov Slovenska. Svoje stánky rozložia na Trojičnom námestí a tiež na Hlavnej a Hviezdoslavovej ulici. „Tento rok Májový kvet obohatia rozsiahle oddychové a herné zóny na Hlavnej ulici. Ľudia si môžu upliesť ozdoby technikou makramé. Veríme, že zaujmú aj senzorická zóna a interaktívna inštalácia z Galérie Jána Koniarka. Atmosféru spríjemnia pouliční umelci,“ priblížil Matúš Koprda z Mestského kultúrneho strediska - Zaži v Trnave.



Počas štyroch dní budú pre návštevníkov pripravené aj odborné prednášky, poradenská zóna, tvorivé dielne a oddychové zóny. Rady a tipy týkajúce sa starostlivosti o zeleň, ovocie či bylinky poskytnú odborníci zo Slovenského zväzu záhradkárov. Na Hlavnej ulici čakajú na návštevníkov tzv. tulivaky, hojdačky a workshopy, ktoré poskytnú priestor na oddych aj tvorivú inšpiráciu. „Nezabudli sme ani na najmenších. Pre deti sme naplánovali cirkusové vystúpenie v podobe klauniády s bublinami a množstvo ďalších aktivít,“ dodal Koprda.



V sobotu od 9.00 do 18.00 h ožije Kapitulská ulica a Mikulášske námestie pri Bazilike sv. Mikuláša Trnavským rínkom. Jednodňový festival každoročne oslavuje lokálnu tvorbu a vracia život do najstaršej časti Trnavy. „Trnavský rínek je špecifický tým, že naň pozývame lokálnych predajcov a tvorcov,“ priblížila za organizátorov Júlia Čipčalová Oravcová z neziskovej organizácie Bronco, iniciatívy Kubík.



Viac než 130 predajcov ponúkne autorské produkty - od oblečenia, keramiky a kozmetiky až po knihy a potraviny. Rínek doplní burza starožitností, komentované prechádzky mestom, detský program a novinky ako Montessori zóna či divadelné predstavenia pre deti v bočnej záhrade Západoslovenského múzea. "Spríjemňovať atmosféru budú aj pouliční muzikanti," dodala ďalšia z organizátoriek Miroslava Hlinčíková.