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Centrum v Žiari nad Hronom zorganizovalo zbierku Darujte teplo
O zbierku bol medzi obyvateľmi záujem, priniesli zimné oblečenie, obuv, deky, periny či paplóny.
Autor TASR
Žiar nad Hronom 12. novembra (TASR) - Približne 700 kilogramov použitého textilu a šatstva odovzdali v uplynulých dňoch obyvatelia Žiaru nad Hronom. Použité šatstvo mohli odovzdať počas priameho zberu, ktorý organizoval žiarsky mestský úrad, ale aj prostredníctvom charitatívnej zbierky s názvom Darujte teplo. Tú organizovalo na pomoc ľuďom bez domova či v nepriaznivej sociálnej situácii Komunitné centrum Žiar nad Hronom.
Odborná manažérka komunitného centra Sára Kaszášová priblížila, že zbierky tohto druhu, ale v menšom rozsahu, sa snažia počas roka robiť častejšie. Takúto väčšiu akciu robia minimálne raz do roka. „Snažíme sa tieto veci vyzbierať, keď je chladnejšie obdobie. Je to pre rodiny a deti, ktoré sú v sociálne slabšej situácii, o ktorých vieme v rámci nášho mesta. Ale sú to aj ľudia bez domova, ktorým takto pomáhame,“ priblížila.
O zbierku bol medzi obyvateľmi záujem, priniesli zimné oblečenie, obuv, deky, periny či paplóny. „Ľudia sa snažili. Veci, ktoré sa k nám dostali, boli čisté a zachovalé. Myslím, že sa posnažili, lebo vedeli, že tie veci idú ďalej na darovanie,“ zhodnotila manažérka. Aktuálne podľa jej slov darované veci triedia a čakajú na odovzdanie vhodným príjemcom.
Pomôcť druhým prostredníctvom komunitného centra však môžu obyvatelia kedykoľvek. Keďže centrum nemá kapacitné možnosti na organizáciu veľkých zbierok, jeho pracovníci preferujú, ak sa darcovia telefonicky informujú, o akú pomoc je záujem. „Keď niečo dostaneme, tak sa snažíme to aj darovať. Máme veľa takých ľudí, ktorí už vedia, ako to u nás funguje. Takže nám zavolajú, povedia, čo majú a my im povieme, či to vieme alebo nevieme zobrať,“ poznamenala Kaszášová.
Odborná manažérka komunitného centra Sára Kaszášová priblížila, že zbierky tohto druhu, ale v menšom rozsahu, sa snažia počas roka robiť častejšie. Takúto väčšiu akciu robia minimálne raz do roka. „Snažíme sa tieto veci vyzbierať, keď je chladnejšie obdobie. Je to pre rodiny a deti, ktoré sú v sociálne slabšej situácii, o ktorých vieme v rámci nášho mesta. Ale sú to aj ľudia bez domova, ktorým takto pomáhame,“ priblížila.
O zbierku bol medzi obyvateľmi záujem, priniesli zimné oblečenie, obuv, deky, periny či paplóny. „Ľudia sa snažili. Veci, ktoré sa k nám dostali, boli čisté a zachovalé. Myslím, že sa posnažili, lebo vedeli, že tie veci idú ďalej na darovanie,“ zhodnotila manažérka. Aktuálne podľa jej slov darované veci triedia a čakajú na odovzdanie vhodným príjemcom.
Pomôcť druhým prostredníctvom komunitného centra však môžu obyvatelia kedykoľvek. Keďže centrum nemá kapacitné možnosti na organizáciu veľkých zbierok, jeho pracovníci preferujú, ak sa darcovia telefonicky informujú, o akú pomoc je záujem. „Keď niečo dostaneme, tak sa snažíme to aj darovať. Máme veľa takých ľudí, ktorí už vedia, ako to u nás funguje. Takže nám zavolajú, povedia, čo majú a my im povieme, či to vieme alebo nevieme zobrať,“ poznamenala Kaszášová.