< sekcia Regióny
Centrum vedecko-technických informácií predstaví sieť SmartLabov
Ide o zážitkové laboratóriá vedy a techniky rozvíjané v rámci iniciatívy Knižnice pre Slovensko.
Autor TASR
Bratislava 24. marca (TASR) - Centrum vedecko-technických informácií (CVTI) SR predstaví sieť SmartLabov a svoje služby na konferencii NextStep Science. Podujatie sa uskutoční v stredu 25. marca od 15.00 h na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V stánku centra si návštevníci budú môcť vyskúšať rôzne technológie a objaviť možnosti tvorby a zážitkového učenia sa. TASR o tom informovala Stanislava Luptáková z komunikačného odboru CVTI SR.
„Predstavíme konkrétne možnosti zážitkového STEAM vzdelávania realizovaného v sieti SmartLabov po celom Slovensku, a to aj formou ukážok hravých edukačných pomôcok a interaktívnych aktivít využiteľných vo výučbe prírodných vied,“ priblížila Luptáková.
Ako podotkol riaditeľ odboru kreatívnych technológií a STEAM vzdelávania Dávid Baranko, popularizácia vedy je kľúčová pre to, aby mladí ľudia vnímali vedu ako niečo dostupné, zrozumiteľné a zároveň tvorivé. „Prostredníctvom SmartLabov im ukazujeme, že technológie a inovácie si môžu nielen osvojiť, ale aj aktívne vytvárať,“ uviedol.
Luptáková spresnila, že centrum priblíži mladým vedcom informácie o vedeckom publikovaní, podpore otvorenej vedy, prístupe k vedeckým informačným zdrojom či o možnostiach zapojenia verejnosti do vedeckého výskumu v rámci občianskej vedy.
„Ak chceme budovať spoločnosť založenú na poznaní, musíme vedu približovať verejnosti zrozumiteľne, atraktívne a pri každej možnej príležitosti. Podujatia ako NextStep Science Conference vytvárajú priestor na prepojenie mladých ľudí s vedeckým prostredím a inšpirujú ich k ďalšiemu rozvoju,“ doplnila riaditeľka Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti Štefánia Bartošová.
Luptáková doplnila, že SmartLaby sú dnes súčasťou už päťdesiatich slovenských knižníc. Ide o zážitkové laboratóriá vedy a techniky rozvíjané v rámci iniciatívy Knižnice pre Slovensko, ktorú zastrešuje CVTI SR. „Návštevníci si vďaka SmartLabom skúšajú technické zručnosti a digitálnu kreativitu a zisťujú ich využitie v praxi. Budujú si tiež pozitívny vzťah k novým technológiám a vedeckým odborom,“ objasnila.
Spresnila, že v tomto roku sa sieť SmartLabov rozšíri a pribudnú aj pri pedagogických fakultách. „Systematicky tak prepoja prípravu budúcich učiteľov s modernými technológiami a metodikou STEAM vzdelávania (veda, technológie, inžinierstvo, umenie, matematika),“ podotkla.
