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Cenu Ľudovíta Fullu získal M. Regitko, Trojruža patrí M. Hlušíkovej
O laureátoch rozhodla deväťčlenná porota, zložená zo zástupcov Fondu výtvarných umení, Literárneho fondu, Slovenskej sekcie IBBY a Bibiany.
Autor TASR
Bratislava 26. novembra (TASR) - Medzinárodný dom umenia pre deti Bibiana v spolupráci s Fondom výtvarných umení, Literárnym fondom a Slovenskou sekciou IBBY (Medzinárodná únia pre detskú knihu) udelili vo štvrtok v Bratislave ocenenia autorom, ktorí svojou tvorbou mimoriadne obohatili slovenskú literatúru pre deti a mládež. Cenu Ľudovíta Fullu dostal ilustrátor Miroslav Regitko. Cenu Trojruža získala spisovateľka a autorka odbornej literatúry Marta Hlušíková. TASR o informovala Alžbeta Blaškovičová z Bibiany.
O laureátoch rozhodla deväťčlenná porota, zložená zo zástupcov Fondu výtvarných umení, Literárneho fondu, Slovenskej sekcie IBBY a Bibiany. „Marta Hlušíková patrí medzi najvýraznejšie súčasné autorky literatúry pre deti a mládež, Cena Trojruža je prirodzeným ocenením jej dlhoročného literárneho prínosu. Miroslav Regitko nás presviedča mimoriadnou výtvarnou variabilitou a schopnosťou osloviť detského čitateľa naprieč generáciami. Obaja laureáti si ocenenie plne zaslúžia,“ uviedol predseda poroty Erik Ondrejička.
Marta Hlušíková je stredoškolská pedagogička pôsobiaca v Rimavskej Sobote, spisovateľka a autorka odbornej literatúry. Poéziu, prózu aj drámu publikuje od roku 1989, viaceré jej knihy získali ocenenia už v minulosti. Patria medzi ne napríklad Stratená flauta pána Ananása (Najlepšia detská kniha jesene 2019), Neznášam, keď ma hladkajú po hlave (Najlepšia detská kniha zimy 2009).
Ocenenie podľa poroty získala za doterajšiu literárnu tvorbu pre deti a mládež, v ktorej „so vzácnou kombináciou humoru, poetickej citlivosti a jazykovej brilantnosti otvára mladým čitateľom svet fantázie, empatie a hlbokých ľudských hodnôt“.
Miroslav Regitko je ilustrátor, pôsobiaci v Šali. Vyštudoval voľnú grafiku a ilustráciu na Vysokej škole výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave a ilustroval viac ako tridsať knižných titulov. „V jeho dielach nájdeme širokú škálu výtvarného vyjadrenia, charakteristickou však zostáva sýta, žiarivá farebnosť a prvky humorného zveličenia,“ poznamenala porota k tvorbe umelca. Ocenenie mu udelili za celoživotný a výnimočný prínos v rozsiahlej tvorbe ilustrácií pre deti a mládež, v ktorých „dáva postavám i príbehom jedinečný život, obohacuje detskú fantáziu a udržuje kontinuitu a vysokú úroveň ilustrovania detských kníh a časopisov“.
Počas slávnostného večera odovzdali aj diplomy Čestnej listiny IBBY 2026, medzinárodné ocenenia, ktoré každé dva roky udeľuje Medzinárodná únia pre detskú knihu autorom, ilustrátorom a prekladateľom za významné dielo pre deti a mládež. Návrhy na udelenie diplomu predkladajú národné sekcie IBBY v dvojročných intervaloch. Za literárne dielo bola tentoraz ocenená Marta Hlušíková za knihu Leto s Marge (vydavateľstvo Slovart, 2024), za ilustrácie v knihe Detstvo s rozprávkou (AlleGro Plus, 2024) získal ocenenie Juraj Martiška a prekladateľka Anna Fosse za preklad knihy Sestra (Modrẏ Peter, 2022).
O laureátoch rozhodla deväťčlenná porota, zložená zo zástupcov Fondu výtvarných umení, Literárneho fondu, Slovenskej sekcie IBBY a Bibiany. „Marta Hlušíková patrí medzi najvýraznejšie súčasné autorky literatúry pre deti a mládež, Cena Trojruža je prirodzeným ocenením jej dlhoročného literárneho prínosu. Miroslav Regitko nás presviedča mimoriadnou výtvarnou variabilitou a schopnosťou osloviť detského čitateľa naprieč generáciami. Obaja laureáti si ocenenie plne zaslúžia,“ uviedol predseda poroty Erik Ondrejička.
Marta Hlušíková je stredoškolská pedagogička pôsobiaca v Rimavskej Sobote, spisovateľka a autorka odbornej literatúry. Poéziu, prózu aj drámu publikuje od roku 1989, viaceré jej knihy získali ocenenia už v minulosti. Patria medzi ne napríklad Stratená flauta pána Ananása (Najlepšia detská kniha jesene 2019), Neznášam, keď ma hladkajú po hlave (Najlepšia detská kniha zimy 2009).
Ocenenie podľa poroty získala za doterajšiu literárnu tvorbu pre deti a mládež, v ktorej „so vzácnou kombináciou humoru, poetickej citlivosti a jazykovej brilantnosti otvára mladým čitateľom svet fantázie, empatie a hlbokých ľudských hodnôt“.
Miroslav Regitko je ilustrátor, pôsobiaci v Šali. Vyštudoval voľnú grafiku a ilustráciu na Vysokej škole výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave a ilustroval viac ako tridsať knižných titulov. „V jeho dielach nájdeme širokú škálu výtvarného vyjadrenia, charakteristickou však zostáva sýta, žiarivá farebnosť a prvky humorného zveličenia,“ poznamenala porota k tvorbe umelca. Ocenenie mu udelili za celoživotný a výnimočný prínos v rozsiahlej tvorbe ilustrácií pre deti a mládež, v ktorých „dáva postavám i príbehom jedinečný život, obohacuje detskú fantáziu a udržuje kontinuitu a vysokú úroveň ilustrovania detských kníh a časopisov“.
Počas slávnostného večera odovzdali aj diplomy Čestnej listiny IBBY 2026, medzinárodné ocenenia, ktoré každé dva roky udeľuje Medzinárodná únia pre detskú knihu autorom, ilustrátorom a prekladateľom za významné dielo pre deti a mládež. Návrhy na udelenie diplomu predkladajú národné sekcie IBBY v dvojročných intervaloch. Za literárne dielo bola tentoraz ocenená Marta Hlušíková za knihu Leto s Marge (vydavateľstvo Slovart, 2024), za ilustrácie v knihe Detstvo s rozprávkou (AlleGro Plus, 2024) získal ocenenie Juraj Martiška a prekladateľka Anna Fosse za preklad knihy Sestra (Modrẏ Peter, 2022).