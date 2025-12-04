< sekcia Regióny
Cenu Ľudovíta Fullu získala K. Vavrová, Trojruža patrí P. Karpinskému
O udelení cien rozhodovala deväťčlenná porota zostavená zo zástupcov Fondu výtvarných umení, Literárneho fondu, Bibiany a Slovenskej sekcie IBBY.
Autor TASR
Bratislava 4. decembra (TASR) - Medzinárodný dom umenia pre deti Bibiana v spolupráci s Fondom výtvarných umení, Literárnym fondom a Slovenskou sekciou IBBY (Medzinárodná únia pre detskú knihu) udelili v stredu (3. 12.) v Bratislave národné ceny za literatúru a ilustračnú tvorbu pre deti a mládež. Cenu Ľudovíta Fullu dostala maliarka, grafička a ilustrátorka Katarína Vavrová. Cenu Trojruža získal spisovateľ a jazykovedec Peter Karpinský. TASR o tom informovala Alžbeta Blaškovičová, vedúca oddelenia marketingu a stratégie Bibiany.
Cenu Ľudovíta Fullu, ktorá sa udeľuje za významnú doterajšiu ilustračnú tvorbu alebo za mimoriadne dielo obohacujúce slovenskú ilustráciu pre deti, získala akademická maliarka, grafička a ilustrátorka Katarína Vavrová (1964). „Porota ocenila jej obohatenie súčasnej slovenskej ilustrácie o nové polohy poeticko-imaginatívnej výrazovosti, dlhodobý prínos pre rozvoj ilustračného umenia a jedinečnú kontinuitu celoživotného diela,“ uviedla Bibiana o laureátke, ktorá žije a tvorí v Pezinku.
„Ocenenie si naozaj zaslúži, lebo obohacuje život jej krásnymi, imaginatívnymi kompozíciami, ich farebnosťou, ich žiarivou atmosférou prináša do života niečo pozitívne, čo v súčasnej dobe potrebujeme,“ zdôraznila členka poroty Mária Horváthová. Vavrová podľa nej patrí k mála autorom, ktorí vykazujú vzácnu štýlovú, obsahovú, rukopisnú jednotu vo všetkých umeleckých žánroch, ktorým sa venuje.
Cena Trojruža je určená autorom, ktorí svojou tvorbou zásadne obohacujú slovenskú literatúru pre deti a mládež. „Prinášajú nové témy, hovoria jazykom mladých a pritom si zachovávajú umeleckú kvalitu a citlivosť,“ približuje Bibiana prestížne ocenenie. Za rok 2025 sa jeho držiteľom stal spisovateľ a jazykovedec Peter Karpinský (1971), ktorý za svoje knihy a rozhlasové hry pre deti získal už viac ako tri desiatky cien.
Porota Trojruže ocenila „jeho schopnosť osloviť detského čitateľa sviežim rozprávaním, ktoré nielen zaujme, ale aj nenápadne vzdeláva, a tiež autentickosť jeho postáv, ktoré by sa mohli ocitnúť aj v reálnom svete“. „Vyniká v tom, že deti zavedie vždy do iného sveta - do múzea, do histórie, do hory v krutej zime, medzi kvety v herbári, do dediny bez internetu. To všetko malých čitateľov priťahuje, obohacuje, núti premýšľať o hrdinoch a spolu s nimi rieši kopec problémov,“ povedala o laureátovi predsedníčka poroty, spisovateľka Toňa Revajová.
O udelení cien rozhodovala deväťčlenná porota zostavená zo zástupcov Fondu výtvarných umení, Literárneho fondu, Bibiany a Slovenskej sekcie IBBY.
Cenu Ľudovíta Fullu, ktorá sa udeľuje za významnú doterajšiu ilustračnú tvorbu alebo za mimoriadne dielo obohacujúce slovenskú ilustráciu pre deti, získala akademická maliarka, grafička a ilustrátorka Katarína Vavrová (1964). „Porota ocenila jej obohatenie súčasnej slovenskej ilustrácie o nové polohy poeticko-imaginatívnej výrazovosti, dlhodobý prínos pre rozvoj ilustračného umenia a jedinečnú kontinuitu celoživotného diela,“ uviedla Bibiana o laureátke, ktorá žije a tvorí v Pezinku.
„Ocenenie si naozaj zaslúži, lebo obohacuje život jej krásnymi, imaginatívnymi kompozíciami, ich farebnosťou, ich žiarivou atmosférou prináša do života niečo pozitívne, čo v súčasnej dobe potrebujeme,“ zdôraznila členka poroty Mária Horváthová. Vavrová podľa nej patrí k mála autorom, ktorí vykazujú vzácnu štýlovú, obsahovú, rukopisnú jednotu vo všetkých umeleckých žánroch, ktorým sa venuje.
Cena Trojruža je určená autorom, ktorí svojou tvorbou zásadne obohacujú slovenskú literatúru pre deti a mládež. „Prinášajú nové témy, hovoria jazykom mladých a pritom si zachovávajú umeleckú kvalitu a citlivosť,“ približuje Bibiana prestížne ocenenie. Za rok 2025 sa jeho držiteľom stal spisovateľ a jazykovedec Peter Karpinský (1971), ktorý za svoje knihy a rozhlasové hry pre deti získal už viac ako tri desiatky cien.
Porota Trojruže ocenila „jeho schopnosť osloviť detského čitateľa sviežim rozprávaním, ktoré nielen zaujme, ale aj nenápadne vzdeláva, a tiež autentickosť jeho postáv, ktoré by sa mohli ocitnúť aj v reálnom svete“. „Vyniká v tom, že deti zavedie vždy do iného sveta - do múzea, do histórie, do hory v krutej zime, medzi kvety v herbári, do dediny bez internetu. To všetko malých čitateľov priťahuje, obohacuje, núti premýšľať o hrdinoch a spolu s nimi rieši kopec problémov,“ povedala o laureátovi predsedníčka poroty, spisovateľka Toňa Revajová.
O udelení cien rozhodovala deväťčlenná porota zostavená zo zástupcov Fondu výtvarných umení, Literárneho fondu, Bibiany a Slovenskej sekcie IBBY.