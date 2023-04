Cenu mesta Prešov za rok 2022 udelili trom laureátom

Prešov 26. apríla (TASR) - Cenu mesta Prešov za rok 2022 získali futbalista, tréner a funkcionár Mikuláš Komanický, akademický maliar Vladimír Ossif a emeritný primár urologického oddelenia v Prešove Ladislav Petričko. Čestné občianstvo udelili nestorke predškolskej pedagogiky na Slovensku, profesorke Márii Podhájeckej, in memoriam. Opálové zrnko mesta Prešov za rok 2022 sa poslanci rozhodli na návrh komisie pre udeľovanie verejných ocenení mesta Prešov udeliť prešovskej firme Glasko.



Komanický získal cenu za celoživotný prínos pre Prešovský kraj a mesto Prešov v oblasti športu, práce s mládežou, rozvoj mestskej časti č. 1 a reprezentáciu mesta Prešov na Slovensku aj v zahraničí. V roku 1972 prestúpil ako hráč Partizána Bardejov do Tatrana Prešov. Po skončení aktívnej hráčskej činnosti pôsobil aj ako tréner mladšieho dorastu Tatrana Prešov, s ktorým získal dva tituly majstra Slovenska. Neskôr ako tréner staršieho dorastu Tatrana Prešov získal dva tituly majstra Slovenska a prvý historický dorastenecký titul v rámci ČSSR v roku 1986. Bol tiež tajomníkom TJ Tatrana Prešov.



Ossifovi bola cena udelená za vynikajúce tvorivé činy, dlhoročný mimoriadny prínos v oblasti výtvarného umenia a reprezentáciu mesta Prešov v zahraničí. Prešovský rodák patrí k svetovo uznávaným maliarom a jeho diela zakúpili do viacerých renomovaných európskych galérií. Za svoju tvorbu získal tiež viaceré ocenenia.



Za celoživotné odborné a mimoriadne ľudské úsilie, ktorým výrazne prispel k rozvoju medicíny a urológie v Prešove a propagácii prešovskej nemocnice doma aj v zahraničí, poslanci udelili ocenenie emeritnému primárovi Petričkovi. V čase jeho pôsobenia pracovisko postupne rozšírilo starostlivosť o detských a uroonkologických pacientov. Tiež sa výrazne zaslúžil o zavedenie moderných endoskopických operačných postupov.



Čestné občianstvo poslanci udelili profesorke Podhájeckej in memoriam za jej celoživotné odborné a mimoriadne ľudské úsilie, ktorým výrazne a významne prispela k rozvoju predškolskej pedagogiky a reprezentácii mesta Prešov v oblasti výchovy a vzdelávania. Pôsobila na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Prešove, neskôr Prešovskej univerzite v Prešove. Jej vedeckovýskumný záujem sa zameriaval najmä na predškolskú pedagogiku, metodiku predškolskej výchovy, teóriu a metodiku hier a hrových činností, vzdelávanie učiteliek materských škôl, problémové správanie detí v predškolskom veku a na špeciálnu pedagogiku hluchoslepých detí.



Opálové zrnko mesta Prešov za rok 2022 mestskí poslanci udelili firme Glasko Prešov za vytváranie pozitívneho obrazu o podnikateľskom prostredí v meste Prešov, na Slovensku i v zahraničí, za podporu športu a iných aktivít na území mesta Prešov.