Cenu mesta Prievidza dostala preživšia holokaustu i bojnická nemocnica

Prievidza 23. mája (TASR) - Samospráva Prievidze udelila Cenu mesta Prievidza im memoriam preživšej holokaustu Rozálii Beckovej a nestorovi organizovaného včelárstva na Slovensku Kolomanovi Novackému. Rovnaké ocenenie získalo i Divadlo "A" a Divadlo Shanti, dlhoročná kronikárka Anna Kocnárová a Nemocnica s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach. Informoval o tom hovorca mesta Michal Ďureje.



Beckovú samospráva ocenila v súvislosti s 80. výročím prvých deportácií židov z Prievidze, Novackého za mimoriadny prínos v oblasti verejnoprospešnej činnosti, hospodárskeho rozvoja a propagácie mesta.



Kocnárovej udelilo mesto cenu za dlhoročnú kronikársku činnosť a angažovanosť v práci so zdravotne znevýhodnenými obyvateľmi, Divadlu "A" a Divadlu Shanti za dlhoročnú činnosť v oblasti ochotníckeho divadla, vynikajúce úspechy na súťažiach a festivaloch a vzornú reprezentáciu mesta na Slovensku i v zahraničí.



Kolektív NsP Prievidza si prevzal Cenu mesta Prievidza za mimoriadne nasadenie a výkony v oblasti prevencie, ochrany života a zdravia obyvateľov mesta i celej spádovej oblasti pri príležitosti 60. výročia otvorenia nemocnice.



Cenu primátorky mesta dostala za dlhoročné pôsobenie v oblasti kultúry a výrazný podiel na zabezpečovaní širokej škály kultúrnych i vzdelávacích aktivít a podujatí riaditeľka Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi Ľudmila Húsková. Zakladateľka občianskeho združenia Maruška Mariana Kleinová si prevzala cenu za dlhoročnú obetavú prácu a pomoc obyvateľom mesta so zdravotným znevýhodnením, Eva Šidová zase za šírenie dobrého mena mesta a dlhoročný systematický odborný rozvoj v oblasti záhradkárstva.



Ocenenie Prievidzský anjel získali Olena Turas, Anton Antokhov, Viera Dušičková, Isabella Falatová, Ján Hríb, Jozef Janček, Anastázia Kubová, Blažej Majzlan, Magdaléna Malichová, Ján Mojžiš, Slavomír Mjartan, Gabriela Solčanská a Jozef Šimko.



Samospráva odovzdala laureátom ocenenia v závere minulého týždňa na podujatí Tváre mesta.