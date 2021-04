Cenu mesta Rimavská Sobota dostanú tohto roku tri osobnosti

Rimavská Sobota 1. apríla (TASR) – Tri osobnosti dostanú v tomto roku Cenu mesta Rimavská Sobota, ktorú samospráva každý rok udeľuje jednotlivcom alebo kolektívom za významnú činnosť v prospech mesta. Ide o plukovníka vo výslužbe Ladislava Sládka, novinára Attilu Hacsiho a športovca Jozefa Nociara. O udelení ceny rozhodli poslanci na svojom marcovom online zasadnutí.



„Som rád, že sa zrodila dohoda na týchto troch menách a že po niekoľkých rokoch vymizol národnostný podtext v oceňovaní osobností, čo vidím ako veľké plus a pokrok,“ povedal na margo ocenených poslanec Peter Juhász.



Ako reagoval primátor Jozef Šimko, je už jedenásty rok na čele Rimavskej Soboty a v uvedenom období vždy oceňovali aj niekoho maďarskej národnosti. „Stále to bolo dva ku jednému. Takže to, čo hovoríte, vymizlo už pred 11 rokmi,“ zdôraznil primátor.



Cena mesta Rimavská Sobota sa v zmysle Štatútu mesta každoročne udeľuje osobe alebo kolektívu za významné výsledky vo vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti, alebo za činnosť, ktorou sa významným spôsobom pričinili o ekonomický a kultúrny rozvoj mesta. Udelená môže byť aj za záchranu ľudských životov či majetku mesta a jeho obyvateľov.



O udelení ceny rozhoduje mestské zastupiteľstvo (MsZ) trojpätinovou väčšinou. Počas jedného kalendárneho roka môže udeliť najviac tri Ceny mesta. Samospráva ich zvykne odovzdávať na slávnostnom zasadnutí MsZ v máji počas Dní mesta.