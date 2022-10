Cenu mesta Šaľa získajú za svoje zásluhy V. Kružlicová a M. Budaiová

Šaľa 23. októbra (TASR) - Mesto Šaľa udelí svoje ocenenia dvom osobám. Mestskí poslanci na svojom októbrovom rokovaní rozhodli, že ceny za svoje zásluhy získa Veronika Kružlicová a Monika Budaiová.



Veronika Kružlicová získa Cenu mesta Šaľa za aktívne zapájanie sa do spoločenského života a do zveľaďovania mesta. "Od roku 1984 je predsedníčkou Územného spolku 4 Červeného kríža v Šali. Ten sa pod jej vedením zúčastňuje všetkých akcií organizovaných mestom, Mládežníckym parlamentom a všetkými organizáciami, ktoré usporadúvajú podujatia v našom meste. Pri svojej práci v Červenom kríži pomohla zachrániť zdravie a život mnohým ľuďom," uvádza sa v zdôvodnení ocenenia.



Cenu mesta Šaľa dostane aj Monika Budaiová. Radnica i mestskí poslanci ocenili predovšetkým jej snahu o podporu športu v meste i jej prácu výrobno-technickej riaditeľky v Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti. "Je zodpovedná za to, aby boli vodárenské zdroje, ktoré zásobujú aj naše mesto, v poriadku, aby sme mali pitnú vodu v čo najlepšej kvalite a množstve a mali možnosť bez problémov odviesť odpadové vody," konštatuje sa v dôvodoch na udelenie ocenenia.