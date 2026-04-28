Cenu mesta Zvolen získa kultúrny pracovník a výtvarník Jozef Weis
Autor TASR
Zvolen 28. apríla (TASR) - Cenu mesta Zvolen získa dlhodobo aktívny kultúrny pracovník, výtvarník, publicista a filmový dokumentarista Jozef Weis. Rozhodli o tom zvolenskí mestskí poslanci na svojom aprílovom rokovaní.
Samospráva pripomína, že udelenie ceny zapíšu do kroniky a pamätnej knihy mesta a laureát si ju prevezme na slávnostnom podujatí. Mestské zastupiteľstvo (MsZ) ocenilo najmä Weisove dokumentárne snímky, ktoré sú venované Zvolenu a Pustému hradu. „Bol členom viacerých výtvarných združení a so svojimi výtvarnými prácami uskutočňoval výstavy doma i v zahraničí,“ pripomína dôvodová správa v návrhu uznesenia pre rokovanie MsZ. Dodáva, že Weis je autorom publikácie o Detvianskej kolónii. Napísal aj niekoľko dramatizovaných poviedok pre Slovenský rozhlas v Banskej Bystrici, básnickú zbierku a knihu s názvom Odvaha srdca venovanú Slovenskému národnému povstaniu.
Ocenenie Cena mesta Zvolen udeľujú za vynikajúce výsledky a tvorivé výkony v rôznych oblastiach života spoločnosti. Takisto aj za činnosť a aktivitu, ktorá významným spôsobom prispela k rozvoju mesta a k jeho pozitívnej propagácii doma aj v zahraničí. Získať ho je možné aj za konanie a postup pri záchrane ľudských životov, majetku mesta a jeho obyvateľov. Cena mesta Zvolen sa udeľuje spravidla každé štyri roky.
