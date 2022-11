Cenu primátora D. Kubína si prevzal muž, ktorý bol poslancom 24 rokov

Dolný Kubín 25. novembra (TASR) – Cenu primátora Dolného Kubína za rozvoj mesta si vo štvrtok (24. 11.) prevzal Anton Krákorník, ktorý bol mestským poslancom 24 rokov. Primátor Ján Prílepok ho ocenil na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva v tomto volebnom období. TASR o tom v piatok informoval Martin Buzna z kancelárie vedenia mesta.



Po prvýkrát do poslaneckých lavíc Krákorník zasadol v roku 1998, keď kandidoval za volebný obvod Brezovec. Pôsobil ako člen mestskej rady, komisií, dozorných rád či školských rád.



Prílepok podotkol, že v posledných rokoch v meste evidujú znižujúci sa záujem ľudí uchádzať sa o pozíciu poslanca. Podľa jeho slov je v súčasnosti oveľa viac možností, aby ľudia mohli sledovať a komentovať to, čo sa okolo nich deje. "Keď však príde na reálnu možnosť uchádzať sa o pozíciu poslanca a snažiť sa zmeniť k lepšiemu to, čo veľakrát sami kritizujú, tu už ľudia nemajú až taký veľký záujem o tieto pozície. Je to naozaj veľká škoda," skonštatoval.