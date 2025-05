Cenu primátora Hnúšťa získal horolezec M. Šajnoha

Hnúšťa 30. mája (TASR) - Cenu primátora mesta Hnúšťa v Rimavskosobotskom okrese získal v piatok večer Marián Šajnoha. Rodák z mesta je slovenský horolezec a bol členom prvej slovenskej expedície na Mount Everest v roku 1984. TASR o tom informovala prednostka mestského úradu Michaela Hroncová.



Dodala, že poslanci schválili Cenu mesta pre lekára Vladimíra Knappa, ktorý má v Hnúšti svoju ambulanciu. Počas svojej profesionálnej kariéry sa venuje oblasti gynekológie a pôrodníctva. Druhú Cenu mesta udelili in memoriam pre Jána Jedľovského. V minulosti bol riaditeľom v podniku Slovenské lučobné závody v Hnúšti.



Podľa prednostky čestné občianstvo udelili rodákovi z Hnúšte a filantropovi Ondrejovi Maciakovi. Cenu dostal za pomoc a podporu športu, najmä futbalu a volejbalu. Čestné uznanie získal futbalista a tréner Lukáš Migaľa. Mesto pripomína, že odohral svoj jubilejný 120. zápas v prvej lige. V súčasnosti hrá za Mestský futbalový klub Dukla Banská Bystrica a v minulosti to bolo aj za Rimavskú Sobotu. Čestné uznanie udelili v piatok večer aj členovi dychovej hudby mesta Hnúšťa Karolovi Teicherovi staršiemu.



Mestskí poslanci udelili aj kolektívnu cenu, dostali ju zástupcovia miestnej pizzerie. Cieľom bolo oceniť podnikateľský subjekt, ktorý vytvára a udržiava pracovné miesta v Hnúšti.



Ocenenie osobností, ktoré sa dlhodobo podieľajú na rozvoji mesta a života v ňom, bolo počas piatkového slávnostného zasadnutia mestského zastupiteľstva. To sa stretlo v súvislosti s podujatím Dní mesta Hnúšťa. Začali sa v piatok a trvať budú do nedele (1. 6.). Prinesú koncerty, jarmok, otvorené brány múzeí, športové turnaje i jazdu veteránov.