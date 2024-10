Cenu Prešovského kraja udelili 3 laureátom a Malopoľskému vojvodstvu

Prešov 14. októbra (TASR) - Prešovskí krajskí poslanci rozhodli v pondelok o udelení Ceny Prešovského samosprávneho kraja (PSK) za rok 2024 trom laureátom a Malopoľskému vojvodstvu.



Mons. Ján Majerník ocenenie získal za dlhoročnú duchovnú starostlivosť a obetavú službu pútnikom do Svätej zeme. Ako sa uvádza v návrhu na ocenenie, jeho osobnosť prerástla hranice PSK a jeho misionárska služba prispela k hlbšiemu pochopeniu a prepojeniu s historickými a náboženskými miestami. Majerník sa narodil 27. marca 1956 v Humennom. Od roku 1990 pôsobí ako kňaz - misionár vo Svätej zemi, pričom je služobne najstarším slovenským sprievodcom vo Svätej zemi. Okrem sprevádzania pútnikov po Svätej zemi sprevádza aj na ďalšie pútnické miesta, ako je Rím, Guadalupe, Fatima, Lurdy či Turecko.



Za celoživotnú oddanú a tvorivú činnosť v oblasti gastronómie v Prešovskom kraji a na Slovensku bolo ocenenie udelené Norbertovi Frankovi. Ako sa uvádza v návrhu na ocenenie, Frank svojou pracovitosťou, entuziazmom a kreativitou povýšil chátrajúci podnik v Starej Ľubovni na výkladnú skriňu v reštauračných službách. Vo svojom salaši či v kočovnej kolibe hostil všetkých slovenských prezidentov, mnohých predstaviteľov štátnej či verejnej správy, hercov, spevákov, aj britskú kráľovnú Alžbetu II., ale najmä obyčajných ľudí.



Cena PSK za rok 2024 bola udelená i držiteľovi ocenenia Spravodlivý medzi národmi Ondrejovi Maradíkovi, in memoriam, za odvahu a obetavosť, s nasadením vlastného života zachraňovať nespravodlivo prenasledovaných. Ondrej Maradík s manželkou Máriou Maradíkovou, dcérou Elenou a synom Martinom v rokoch 1942 až 1945 pomáhali, ochraňovali, ukrývali židovských mladých mužov, ktorí prenasledovanie prežili. Ondreja Maradíka koncom roka 1944 prešovskí gardisti udali, bol väznený v prešovskej väznici a následne transportovaný do troch koncentračných táborov Sachsenhausen, Buchenwald a Belsen Bergen, kde vo veku 47 rokov v apríli 1945 zahynul.



Malopoľskému vojvodstvu bola cena udelená za dlhoročné priateľstvo a partnerstvo, mimoriadnu angažovanosť pri rozvoji cezhraničnej spolupráce, humanitárnu pomoc a intenzívnu podporu pri budovaní prosperity oboch prihraničných území. PSK s Malopoľským vojvodstvom spája už vyše 20 rokov intenzívnej spolupráce. Podľa návrhu na ocenenie, bilaterálna spolupráca prináša obom regiónom množstvo výsledkov a pozitívnych dosahov. Malopoľské vojvodstvo poskytlo PSK prostriedky vo výške jedného milióna poľských zlotých na pomoc pri odstraňovaní následkov minuloročného zemetrasenia. Financie boli investované do dopravnej infraštruktúry PSK v dotknutých okresoch Vranov nad Topľou a Stropkov.



Slávnostné odovzdávanie Ceny PSK sa uskutoční v decembri v Divadle Jonáša Záborského v Prešove.