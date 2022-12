Cenu slobody Antona Srholca udelil Trnavský kraj piatim osobnostiam

Trnava 1. decembra (TASR) – Laureátmi tohtoročnej Ceny slobody Antona Srholca, ktorú udeľuje Trnavský samosprávny kraj (TTSK) od roku 2018 za mimoriadny prínos k ochrane ľudských práv, k upevneniu demokracie a právneho štátu a za prejavy mimoriadnej občianskej statočnosti, sa stalo päť osobností. Cena nesie meno kňaza, spisovateľa a charitatívneho pracovníka, celoživotne spojeného s Trnavským krajom. Informoval o tom komunikačný odbor TTSK.



Galavečer spojený s odovzdávaním cien pripravil TTSK na štvrtok večer v Divadle Jána Palárika v Trnave. K oceneným patrí Ladislav Snopko (narodený 1949), ktorý v období demokratickej transformácie na Slovensku pôsobil ako verejný činiteľ. V revolučných dňoch roku 1989 bol jedným zo zakladajúcich členov hnutia Verejnosť proti násiliu. Tiež Dita Ziss (1938), ktorú počas druhej svetovej vojny rodina v snahe zachrániť pred koncentračným táborom ako trojročnú rodičia ukryli do sirotinca v Modre, neskôr ju tajne previezli do Maďarska. Po vojne sa vrátila na Slovensko a do roku 1968 žila v Trnave. Následne emigrovala do Izraela.



Cenu TTSK udelil tiež politickému analytikovi, občianskemu aktivistovi a prezidentovi Inštitútu pre verejné otázky (IVO) Grigorijovi Mesežnikovi. Zaoberá sa analýzou trendov slovenskej spoločnosti a politiky. Štvrtým oceneným, in memoriam, je Károly Tóth (1959), zakladateľ Fóra inštitútu pre výskum menšín v Šamoríne. Patril k najvýznamnejším maďarským intelektuálom a verejným činiteľom na Slovensku. Bol jednou z dôležitých postáv demokratickej transformácie i vedeckého života.



In memoriam získal cenu aj básnik a dramatik, trnavský rodák Rudolf Skukálek (1931). Pracoval v redakciách viacerých novín a časopisov. V máji 1968 svoje názory verejne vyjadril vystúpením na zjazde Zväzu slovenských spisovateľov, čím sa dostal do nemilosti režimu a prenasledovala ho Štátna bezpečnosť (ŠtB). V novembri 1968 sa rozhodol emigrovať a od roku 1972 pôsobil v Rádiu Slobodná Európa. Keď ŠtB vo februári 1981 spáchala v štúdiu rádia atentát, utrpel vážne zranenia, ktorými bol poznačený do konca života.



Cenu slobody získali v predchádzajúcich ročníkoch aj aktivisti Milan Kňažko, Ján Budaj, Michael Kocáb, Helena Woleková, spisovateľ Lajos Grendel či Iveta Radičová.