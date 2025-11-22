< sekcia Regióny
Cenu SRK za umenie získala maliarka Natália Šimonová
Ocenená bola za súbor umeleckých diel Metavrstvy, ktorý má nadnárodný význam.
Autor TASR
Bratislava 22. novembra (TASR) - Slovenská rektorská konferencia (SRK) udelila tohtoročnú Cenu za umenie absolventke Akadémie umení v Banskej Bystrici Natálii Šimonovej. Cenu jej odovzdal prezident SRK Vladimír Hiadlovský počas piatkového (21. 11.) koncertu školských speváckych zborov v Banskej Bystrici. Ocenená bola za súbor umeleckých diel Metavrstvy, ktorý má nadnárodný význam. TASR o tom informovala generálna sekretárka SRK Mária Čikešová.
Hiadlovský vo svojom príhovore počas odovzdávania ceny skonštatoval, že tvorba Šimonovej je originálna, umelecky hodnotná a spoločensky aktuálna. „Napriek tomu, že patrí do generácie mladých maliarok a maliarov, dokáže dôkladne pozorovať ľudské prostredie, jeho premeny, a tak objavovať skryté vzťahy. Okrem toho, že tieto väzby odkrýva a prezentuje svojou tvorbou verejnosti, ukazuje aj ich krásu, ktorá je skrytá pod nánosom všednosti a jednoduchosti,“ povedal.
Jej tvorbu vyzdvihol aj rektor Akadémie umení v Banskej Bystrici Michal Murin. „Ako jeden z prvých som zaregistroval jej autorský potenciál, ktorý sa spájal s jej húževnatosťou a zanietením pre maľbu. Počas magisterského a doktorandského štúdia vykazovala vynikajúce výstavné úspechy na medzinárodnej scéne a získavala množstvo ocenení,“ uviedol rektor.
Čikešová priblížila, že pre tvorbu Šimonovej je charakteristická expandovaná maľba, ktorá presahuje hranice média a umožňuje komunikáciu diela s priestorom a aktívne zapojenie diváka. Ako doplnila, vo svojej tvorbe využíva kombináciu klasických a netradičných médií, rôznorodých výtvarných techník a postupov a najmä prácu s hrdzou, ktorá je pre ňu typická.
Cena SRK za umenie sa odovzdáva od roku 2012 študentom alebo absolventom vysokoškolského štúdia či kolektívu autorov, ktorí sú autormi mimoriadne hodnotného a verejne prístupného umeleckého diela alebo za umelecký výkon majúci nadnárodný význam. Cieľom je zviditeľnenie a propagácia umeleckej činnosti vykonávanej na vysokých školách v SR.
