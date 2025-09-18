< sekcia Regióny
Cenu vojvodu z Edinburghu si prevzali mladí z Trenčianskeho kraja
Autor TASR
Žilina 18. septembra (TASR) - Viac ako 270 mladých ľudí z Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) si v stredu (17. 9.) v Novej synagóge v Žiline prevzalo prestížne ocenenie Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE). Informovala o tom Kristína Talábová z DofE Slovensko.
Podstatou DofE je osobnostný rast. Mladí ľudia sa v oblastiach šport, talent a dobrovoľníctvo učia disciplíne, trpezlivosti a vytrvalosti. Vrcholom ich cesty je dobrodružná expedícia, kde spia v prírode, spoliehajú sa na vlastné schopnosti a učia sa tímovej spolupráci.
„DofE je mozaika tisícov príbehov. Každý absolvent je jedinečný dielik, spolu vytvárate obraz generácie, ktorá má odvahu skúšať nové veci a meniť Slovensko k lepšiemu,“ prihovorila sa oceneným zástupkyňa riaditeľa DofE Slovensko Andrea Vrbovská.
Získaniu medzinárodne uznávaného certifikátu predchádzajú stovky dní dobrovoľníctva, športových tréningov, rozvíjanie talentov a náročné trasy expedícií. Len v tomto školskom roku to znamená viac ako 680 dní osobnostného rozvoja pre mladých z TSK.
Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE) je vzdelávací program, ktorý v roku 1956 založil princ Philip, manžel britskej kráľovnej. Každoročne ho absolvuje viac ako milión mladých ľudí v 120 krajinách sveta. Na Slovensku funguje DofE od roku 2015. Za desať rokov na Slovensku má takmer 12.000 absolventov a absolventiek.
