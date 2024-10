Cenu vojvodu z Edinburghu si prevzali študenti z Bratislavského kraja

Bratislava 2. októbra (TASR) - Takmer 530 študentov z Bratislavského kraja sa v stredu stalo nositeľmi Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu (DofE). V Aule Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského (UK) v Bratislave si prebrali bronzové a strieborné ocenenia ako dôkaz ich osobnostného rozvoja, odhodlania a schopnosti prekonávať výzvy.



"Dnešok je pre vás. Všetci vám ďakujeme, že chcete byť lepší ľudia. Vďaka vám veríme v lepšiu budúcnosť," skonštatoval riaditeľ DofE Slovensko Miloš Ondrášik.



Ocenenia, ktoré si mladí ľudia prevzali, predstavujú podľa organizátorov viac ako len certifikáty. Predchádzalo im viac ako 1200 dní dobrovoľníckej práce a osobného rozvoja, počas ktorých účastníci programu spolu strávili takmer 33.000 hodín aktívnym budovaním svojich schopností a zručností. Pre absolventov je tiež ďalším krokom na ceste k osobnostnému rozvoju, vzdelaniu a dosahovaniu ich cieľov.



Jedným z ocenených je napríklad 16-ročný Branislav Blaščák, študent Gymnázia Antona Bernoláka v Senci. Stal sa dobrovoľným hasičom a do budúcnosti plánuje pokračovať v podpore svojej komunity. Ocenili tiež 15-ročného Samuela Čengela z 1. súkromného Gymnázia v Bratislave. Počas svojej cesty v rámci programu DofE prekonával svoje fyzické schopnosti v disciplíne half-everesting, keď zdolal polovicu výšky najvyššej hory sveta - Mount Everestu. "Zo súťažnej cyklistiky som zvyknutý na rýchlosť. Tu to bolo o veľkej dávke vytrvalosti," poznamenal.



DofE program nie je o súťažení, ale o osobnom raste. Mladí ľudia sa v troch kľúčových oblastiach - šport, talent a dobrovoľníctvo - učia vytrvalosti a trpezlivosti. To všetko zakončia Dobrodružnou expedíciou, kde spolupracujú v tímoch a učia sa riešiť problémy v reálnych situáciách.



Podujatie sa konalo pod záštitou Bratislavského samosprávneho kraja.