< sekcia Regióny
Cenu vojvodu z Edinburghu si prevzalo 470 študentov z Košického kraja
DofE je medzinárodný vzdelávací program, ktorý v roku 1956 založil princ Philip, manžel britskej kráľovnej.
Autor TASR
Košice 30. septembra (TASR) - Viac ako 470 mladých ľudí z Košického kraja sa v utorok stalo nositeľmi ocenenia Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu (DofE). Na slávnosti v priestoroch košickej Historickej radnice si prebrali svoje bronzové a strieborné certifikáty, ktoré sú dôkazom ich osobnostného rozvoja, odhodlania a schopnosti prekonávať výzvy. TASR o tom informoval komunikačný manažér DofE Denis Mačor.
DofE podľa neho nie je o súťažení, ale o osobnostnom raste. Mladí ľudia sa v oblastiach, ako šport, talent a dobrovoľníctvo učia disciplíne, trpezlivosti a vytrvalosti. Vrcholom ich cesty je dobrodružná expedícia, kde spia v prírode, spoliehajú sa na vlastné schopnosti a učia sa tímovej spolupráci. Získaniu certifikátu predchádzalo len v tomto školskom roku takmer 1100 dní osobnostného rozvoja.
„V živote máte stovky príležitostí, kedy sa rozhodnúť. Veríme, že tvrdá práca a vzdelanie sú viac než šťastie a dobré kontakty. Všetko, čo budete v živote robiť, vás bude posúvať. Nikdy nezabudnite, odkiaľ pochádzate. Buďte však zodpovední občania sveta,“ povzbudil mladých ľudí riaditeľ DofE Slovensko Miloš Ondrášik.
DofE je medzinárodný vzdelávací program, ktorý v roku 1956 založil princ Philip, manžel britskej kráľovnej. Každoročne ho absolvujú mladí ľudia v 120 krajinách sveta. Na Slovensku funguje desať rokov. Odvtedy má program takmer 12.000 absolventov. Celkovo na Slovensku oceňujú počas jesene viac ako 2500 účastníkov bronzovej a striebornej úrovne DofE vo všetkých ôsmich krajoch. „Práve v počte absolventov sme na úrovni krajín, ako Kanada, Austrália či Spojené Kráľovstvo,“ dodal Mačor.
Podľa neho DofE Slovensko a mesto Košice podpísali i memorandum o spolupráci. Spoločným cieľom je rozšíriť príležitosti pre mladých ľudí v Košiciach. Od podpory škôl zapojených do programu cez rozvoj dobrovoľníckych aktivít až po spoločné podujatia.
DofE podľa neho nie je o súťažení, ale o osobnostnom raste. Mladí ľudia sa v oblastiach, ako šport, talent a dobrovoľníctvo učia disciplíne, trpezlivosti a vytrvalosti. Vrcholom ich cesty je dobrodružná expedícia, kde spia v prírode, spoliehajú sa na vlastné schopnosti a učia sa tímovej spolupráci. Získaniu certifikátu predchádzalo len v tomto školskom roku takmer 1100 dní osobnostného rozvoja.
„V živote máte stovky príležitostí, kedy sa rozhodnúť. Veríme, že tvrdá práca a vzdelanie sú viac než šťastie a dobré kontakty. Všetko, čo budete v živote robiť, vás bude posúvať. Nikdy nezabudnite, odkiaľ pochádzate. Buďte však zodpovední občania sveta,“ povzbudil mladých ľudí riaditeľ DofE Slovensko Miloš Ondrášik.
DofE je medzinárodný vzdelávací program, ktorý v roku 1956 založil princ Philip, manžel britskej kráľovnej. Každoročne ho absolvujú mladí ľudia v 120 krajinách sveta. Na Slovensku funguje desať rokov. Odvtedy má program takmer 12.000 absolventov. Celkovo na Slovensku oceňujú počas jesene viac ako 2500 účastníkov bronzovej a striebornej úrovne DofE vo všetkých ôsmich krajoch. „Práve v počte absolventov sme na úrovni krajín, ako Kanada, Austrália či Spojené Kráľovstvo,“ dodal Mačor.
Podľa neho DofE Slovensko a mesto Košice podpísali i memorandum o spolupráci. Spoločným cieľom je rozšíriť príležitosti pre mladých ľudí v Košiciach. Od podpory škôl zapojených do programu cez rozvoj dobrovoľníckych aktivít až po spoločné podujatia.