V Trenčianskom kraji rozdali vyše 170 žiakom cenu vojvodu z Edinburghu

Bytča 8. októbra (TASR) - Viac ako 170 stredoškolákov z Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) si v utorok popoludní prevzalo v Sobášnom paláci v Bytči bronzové a strieborné Medzinárodné ceny vojvodu z Edinburghu (DofE). TASR o tom informoval riaditeľ programu DofE na Slovensku Miloš Ondrašík.



"Program je postavený tak, aby u mladých ľudí rozvíjal cieľavedomosť, vytrvalosť a vnútornú motiváciu. Mladý človek si spolu so svojím učiteľom nastaví ciele v troch oblastiach - šport, dobrovoľníctvo, rozvoj talentu a musí absolvovať dobrodružnú expedíciu s partiou kamarátov. V každej oblasti musí pracovať jeden školský rok a musí absolvovať všetky oblasti. Je to akási novodobá kalokagatia," priblížil Ondrašík.



Program DofE vznikol vo Veľkej Británii v roku 1956, na Slovensko sa dostal v roku 2009, keď ho poskytovala British International School ako jediná škola na Slovensku. V roku 2015 založili národnú kanceláriu, cieľom bolo dostať tento program na celé Slovensko. Najskôr sa do programu zapojilo 12 škôl, dnes ich je už na Slovensku viac ako 260.



"Celosvetovo, ale i na Slovensku ukončí program asi 50 percent zo všetkých zapojených študentov. Nie je to jednoduchá výzva. Tí, čo to ukončia, musia na sebe aspoň jednu hodinu do týždňa pracovať, zapísať si to do účastníckej knižky, stretávať sa so svojím učiteľom a na záver musia ísť na dobrodružnú expedíciu," uviedol riaditeľ.



Odovzdávanie cien v Bytči bolo v utorok piatym zo série oceňovaní v rámci celého Slovenska. Spolu so študentmi z TSK si dopoludnia prevzali ocenenia študenti zo Žilinského samosprávneho kraja.