Cenu vojvodu z Edinburghu udelili stredoškolákom Žilinského kraja

Žilina 10. októbra (TASR) - Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu (DofE) udelili v utorok v Žiline vyše 200 žiakom stredných škôl zo Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK). Podľa programovej riaditeľky DofE Slovensko Jany Mikulášovej si prevzali strieborné a bronzové ocenenia.



Doplnila, že mladí ľudia si musia nastaviť ciele v oblastiach šport, talent a dobrovoľníctvo. "Pracujú na nich minimálne pol roka a viac. Všetko je zakončené dobrodružnou expedíciou, kde sa ako tím vydávajú do hôr na vlastnú zodpovednosť. Všetko si musia pobaliť, naplánovať trasu a sú odkázaní na svoje schopnosti," priblížila Mikulášová.



Jednou z nich je aj 17-ročná Barbora Vlžáková z Gymnázia Antona Bernoláka v Námestove, ktorá sa nevenovala iba sebe, ale aj náročnému výcviku pastierskeho psa. "DofE mi dalo kamarátov. Nenahraditeľné skúsenosti do života, no a veľa ma naučilo o čase. Keď chcem, vždy si ho nájdem. Na rodinu, priateľov, hobby, prácu na sebe," uviedla.



Predsedníčka ŽSK Erika Jurinová podotkla, že sa snažia využívať všetky možnosti, ktoré z ľudí urobia aktívnych občanov. "Rozvíjať nielen ich zručnosti, ale aj charakterové vlastnosti. To by malo byť cieľom, ktorý chceme dosiahnuť," dodala.



DofE je medzinárodný vzdelávací program, ktorý v roku 1956 založil princ Philip, vojvoda z Edinburghu, manžel britskej kráľovnej. Ročne sa doň zapája vyše milióna mladých ľudí vo veku od 14 do 24 rokov v 130 krajinách sveta.