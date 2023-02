Cenu za celoživotné dielo Vysoké Tatry udelia Lenke Rusnákovej

Vysoké Tatry 23. februára (TASR) - Bývalú riaditeľku Združenia cestovného ruchu (ZCR) Vysoké Tatry Lenku Rusnákovú ocenia za celoživotné dielo in memoriam. Rozhodli o tom na štvrtkovom zasadnutí mestskí poslanci.



"Aj napriek mladému veku zanechala v Tatrách výraznú stopu, nielen ako dlhoročná riaditeľka ZCR, ale aj ako osobnosť, ktorá nad rámec pracovných povinností do posledných chvíľ bojovala za lepšie Tatry. Projekty, ktoré naštartovala, budú roky prínosom pre cestovný ruch Vysokých Tatier," uvádza sa v dôvodovej správe.



Rusnáková náhle zomrela po zdravotných komplikáciách vo veku 34 rokov v novembri minulého roka. Post výkonnej riaditeľky ZCR zastávala do roku 2018, vlani na jeseň z funkcie odstúpila. "Jej práca bola oduševnená, zodpovedná a dôkladná. Vždy sa snažila nájsť najlepšie riešenie pre Tatry. Ďakujeme jej za mnoho," uviedli pri oznámení jej úmrtia kolegovia.