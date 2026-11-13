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Cenu za záchranu tradičnej architektúry získal Hudecov dom
Víťazný dom sa nachádza v bývalom Dolnom Kamenci, v lokalite Brús.
Autor TASR
Prievidza 13. novembra (TASR) - Prvé miesto za záchranu a obnovu tradičnej architektúry hornej Nitry v rámci piateho ročníka súťaže Prix Pro Patria získal Hudecov dom - Brúseje z Kamenca pod Vtáčnikom v okrese Prievidza. Výsledky vyhlásili v piatok večer v Regionálnom kultúrnom centre (RKC) v Prievidzi, ktoré je vyhlasovateľom súťaže.
Víťazný dom sa nachádza v bývalom Dolnom Kamenci, v lokalite Brús, obnovený je v pôvodnom architektonickom i výtvarnom riešení. Má za sebou takmer storočnú históriu, v 20. rokoch 20. storočia ho postavili na rodičovskom pozemku manželia Jozef a Margita Hudecová, rodená Roháčová. V roku 2012 dom kúpil pán Marián Vindiš. Dom bol „vybývaný“ a pripravený na asanáciu. Nový majiteľ ho kupoval s vedomím, že proces záchrany a obnovy bude nielen finančne, ale aj časovo náročný. Hlavným kritériom obnovy storočného ľudového domu bolo pre majiteľa zachovanie jeho historickej autenticity.
Súťaž Prix Pro Patria vznikla s cieľom zviditeľniť a morálne oceniť vlastníkov historických nehnuteľností, ktorí sa z vlastného rozhodnutia pustili do záchrany a obnovy tradičnej architektúry hornej Nitry. Projekt zároveň upozorňuje na význam zachovávania architektonického dedičstva regiónu a približuje verejnosti príbehy historických domov, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou miestnej identity. Jeho autorom je historik umenia Jozef Lenhart. „Horná Nitra bola už na prelome 19. a 20. storočia industrializovaná, navyše sa sem na konci 19. storočia namiesto tradičného ľudového staviteľstva dostáva architektúra - domy s charakterom mestských domov,“ spomenul pre TASR Lenhart.
Žiaľ, už aj tieto stavby podľa neho odchádzajú a za ostatných 30 rokov tu došlo k obrovskému zdecimovaniu tradičnej architektúry, v ktorej je vlastne zhmotnená história. „My v rámci projektu nediferencujeme domy na tradičnú architektúru a mestské staviteľstvo, ale hľadáme objekty, ktoré sú zachované,“ podotkol.
Architektúra je podľa riaditeľky RKC v Prievidzi Ľudmily Húskovej pevnou súčasťou kultúry, veľmi pekne prepája hmotné a nehmotné kultúrne dedičstvo. „Domy nemajú v sebe len hmotu, nie sú to len múry a fasády, ale nesú v sebe ducha, jednak generácií, ktoré ich obývali, a ducha času cez svoje siluety, detaily, remeselné spracovanie. Táto súťaž má práve oceniť tých, ktorí zachovávajú tohto ducha,“ doplnila.
O ocenenie za obnovu tradičnej architektúry hornej Nitry sa v piatom ročníku súťaže uchádzali tri objekty - okrem víťazného Hudecovho domu aj Dérerov dom - mestská vila v Prievidzi a Chlpekov dom - sedliacky palác z Malej Čausy.
O svojom favoritovi rozhodla aj verejnosť prostredníctvom online hlasovania, v ňom zvíťazil Chlpekov dom.
Víťazný dom sa nachádza v bývalom Dolnom Kamenci, v lokalite Brús, obnovený je v pôvodnom architektonickom i výtvarnom riešení. Má za sebou takmer storočnú históriu, v 20. rokoch 20. storočia ho postavili na rodičovskom pozemku manželia Jozef a Margita Hudecová, rodená Roháčová. V roku 2012 dom kúpil pán Marián Vindiš. Dom bol „vybývaný“ a pripravený na asanáciu. Nový majiteľ ho kupoval s vedomím, že proces záchrany a obnovy bude nielen finančne, ale aj časovo náročný. Hlavným kritériom obnovy storočného ľudového domu bolo pre majiteľa zachovanie jeho historickej autenticity.
Súťaž Prix Pro Patria vznikla s cieľom zviditeľniť a morálne oceniť vlastníkov historických nehnuteľností, ktorí sa z vlastného rozhodnutia pustili do záchrany a obnovy tradičnej architektúry hornej Nitry. Projekt zároveň upozorňuje na význam zachovávania architektonického dedičstva regiónu a približuje verejnosti príbehy historických domov, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou miestnej identity. Jeho autorom je historik umenia Jozef Lenhart. „Horná Nitra bola už na prelome 19. a 20. storočia industrializovaná, navyše sa sem na konci 19. storočia namiesto tradičného ľudového staviteľstva dostáva architektúra - domy s charakterom mestských domov,“ spomenul pre TASR Lenhart.
Žiaľ, už aj tieto stavby podľa neho odchádzajú a za ostatných 30 rokov tu došlo k obrovskému zdecimovaniu tradičnej architektúry, v ktorej je vlastne zhmotnená história. „My v rámci projektu nediferencujeme domy na tradičnú architektúru a mestské staviteľstvo, ale hľadáme objekty, ktoré sú zachované,“ podotkol.
Architektúra je podľa riaditeľky RKC v Prievidzi Ľudmily Húskovej pevnou súčasťou kultúry, veľmi pekne prepája hmotné a nehmotné kultúrne dedičstvo. „Domy nemajú v sebe len hmotu, nie sú to len múry a fasády, ale nesú v sebe ducha, jednak generácií, ktoré ich obývali, a ducha času cez svoje siluety, detaily, remeselné spracovanie. Táto súťaž má práve oceniť tých, ktorí zachovávajú tohto ducha,“ doplnila.
O ocenenie za obnovu tradičnej architektúry hornej Nitry sa v piatom ročníku súťaže uchádzali tri objekty - okrem víťazného Hudecovho domu aj Dérerov dom - mestská vila v Prievidzi a Chlpekov dom - sedliacky palác z Malej Čausy.
O svojom favoritovi rozhodla aj verejnosť prostredníctvom online hlasovania, v ňom zvíťazil Chlpekov dom.