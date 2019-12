Ceny aktívneho občianstva a ľudskosti 2019 sú rozdané

Žilina 30. decembra (TASR) - Cenu aktívneho občianstva a ľudskosti za rok 2019 v decembri získalo 47 osobností Žilinského kraja. Ocenenia udelila Rada mládeže Žilinského kraja (RMŽK) v kategóriách aktívny mládežník, aktívny občan, top starosta, obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži a top čin ľudskosti. TASR o tom v pondelok informovala riaditeľka kancelárie projektového riadenia RMŽK Darina Čierniková.



Ocenenia získali osobnosti, ktoré sa svojou aktivitou a ľudskosťou angažujú za krajší život mladých ľudí a miestnych komunít. "Hlavné ocenenie v kategórií aktívny mládežník získal Ján Šuvada zo Spojenej školy v Tvrdošíne, v kategórií aktívny občan Iveta Martinková zo Žiliny. Ocenenie v kategórií top starosta/primátor dostala primátorka Trstenej Magdaléna Zmarzláková, obcou s najpriateľskejším vzťahom k mládeži sa stalo Zákamenné. Hlavnú cenu za top čin ľudskosti, záchranu dvoch ľudských životov, si odniesla Magdaléna Polťáková," vymenovala riaditeľka kancelárie.



Osobnosti ocenila RMŽK pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej a predsedu Združenia miest a obcí Slovenska Branislava Trégera. "Vďačnosť a úcta sú vzácne prejavy v uponáhľanej spoločnosti, ktoré si ľudia môžu navzájom odovzdať. Aj keď ocenení vidia svoju činnosť ako kvapku v mori, bez nej by to more nebolo, tak sa vyjadrila jedna z ocenených," povedal predseda RMŽK Martin Šturek.