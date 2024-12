Ceny cestovných lístkov v dopravnom systéme od 1. januára upravia

Banská Bystrica 23. decembra (TASR) - Ceny cestovných lístkov v prímestských autobusoch v rámci Integrovaného dopravného systému Banskobystrického kraja (IDS BBSK) od 1. januára upravia o približne desať percent. TASR o tom informovala marketingová špecialistka IDS BBSK Adriána Kožiaková.



Dodala, že je to reakcia na úpravu DPH, ktorá vstúpi do platnosti 1. januára 2025, a jej dopady na náklady spojené s prevádzkovaním autobusovej dopravy. "Pravidelným cestujúcim umožníme ešte v decembri zakúpiť si za aktuálnu cenu predplatný cestovný lístok so začiatkom platnosti lístka v januári 2025," priblížil predseda predstavenstva spoločnosti Organizátor IDS BBSK Radoslav Vavruš. Môže to byť na obdobie 30, 90 alebo 365 dní. Predplatné lístky si môžu cestujúci zakúpiť v e-shope alebo v zákazníckych centrách.



Ako ďalej uviedol, cena predplatných lístkov bude aj v novom roku výhodnejšia oproti jednorazovým cestovným lístkom. Rovnako sa oplatí kúpiť lístok bezhotovostne. "Cestujúcim, ktorí používajú regionálnu autobusovú dopravu len príležitostne a nemajú dopravnú kartu, odporúčame platiť v autobuse vodičovi platobnou kartou," objasnil. Je to možné vo všetkých autobusoch prímestskej dopravy označených logom IDS BBSK. Cena jednorazového lístka zakúpeného bezhotovostne bude podľa neho o 10 percent nižšia.



Nový cenník je k dispozícii na webovej stránke IDS BBSK, ako aj v zákazníckych centrách a u dopravcov.



V BBSK sa od 1. januára 2024 v prímestskej autobusovej doprave cestuje po novom. Sú to najmä zmeny súvisiace s kúpou lístkov. Pribudla nová možnosť platby. Priamo v autobuse sa dá zaplatiť platobnou kartou, pričom takto zakúpený cestovný lístok je cenovo zvýhodnený. Zmeny sa dotkli aj spôsobu dobíjania dopravných kariet. Od tohto roka ich už nie je možné dobíjať priamo u vodiča. "Výrazne to spomaľovalo odbavovanie cestujúcich. Nahradilo ho dobitie kreditu cez internet, aplikáciu, na zákazníckom centre, prípadne ľudia zaplatia priamo platobnou kartou," povedal Vavruš.