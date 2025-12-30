< sekcia Regióny
Ceny dodávok tepla a teplej vody v Nových Zámkoch Bytkomfort nezmení
Autor TASR
Nové Zámky 30. decembra (TASR) - Predpisy zálohových platieb pre domácnosti v bytovkách spravovaných novozámockou spoločnosťou Bytkomfort sa od januára 2026 nezmenia. Domácnosti budú platiť za dodávku tepla a teplej vody rovnaké sumy ako doteraz, potvrdil konateľ spoločnosti a súčasne viceprimátor Nových Zámkov Lukáš Štefánik.
Náklady na dodávku tepla a teplej vody do panelákových domácností a zariadení sociálnej starostlivosti v posledných dvoch rokoch dotoval štát. V tomto roku predstavovala štátna dotácia na jeden byt v správe spoločnosti Bytkomfort Nové Zámky približne 65 eur za rok. Od roku 2026 sa tento systém mení, predpisy zálohových platieb od Bytkomfort pre domácnosti sa však nezmenia. Za dodávku tepla a teplej vody budú mesačne platiť rovnaké sumy ako doteraz.
Pre výrobcov tepla a teplej vody je najdôležitejšou položkou pri tvorbe ceny dodávok nákupná cena plynu. „Spoločnosti Bytkomfort sa podarilo nakúpiť plyn pre rok 2026 za výhodné sumy. V novej cene platnej od januára 2026 sa náklady na dodávku tepla a teplej vody pri rovnakej spotrebe tepla zvýšia zhruba o 65 eur ročne s DPH na jeden byt. Na jeden mesiac vychádza zvýšenie približne o päť eur aj s DPH,” povedal Štefánik.
Zástupcovia Bytkomfortu sa s ostatnými správcami bytov v Nových Zámkoch zhodli na tom, že päťeurové zvýšenie nie je problematická suma a účty vykurovaných domov by ju mali zvládnuť. Predpisy zálohových platieb za dodávku tepla a teplej vody na rok 2026 nebudú zvyšovať ani ďalší správcovia bytov v Nových Zámkov. Na ďalšom postupe sa dohodnú po vyúčtovaní 31. mája 2026.
