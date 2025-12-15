< sekcia Regióny
Ceny Košického kraja patria trom osobnostiam a dvom kolektívom
Slávnostný ceremoniál udeľovania ocenení sa uskutoční 23. apríla 2026.
Autor TASR
Košice 15. decembra (TASR) - Ceny Košického samosprávneho kraja (KSK) za tento rok patria trom osobnostiam a dvom kolektívom. Ich udelenie v pondelok (15. 12.) schválilo krajské zastupiteľstvo.
Ocenenia si prevezmú profesor kanonického práva, cirkevný sudca a bývalý rektor Pápežskej univerzity sv. Tomáša Akvinského v Ríme Miroslav Konštanc Adam, režisérka Rebeka Bizubová, ktorá ho tento rok získala za svoj dokument Spoveď študentského Oscara, a košický arcibiskup metropolita Bernard Bober. Najvyššie uznanie Košického kraja patrí aj Detskému folklórnemu súboru Jadlovček z Margecian a Leteckej akrobatickej skupine Biele Albatrosy.
Ocenenie Historická osobnosť regiónu udelilo zastupiteľstvo Alžbete Güntherovej-Mayerovej, historičke umenia, pedagogičke, pamiatkarke a muzeologičke. Podľa schváleného uznesenia významne ovplyvnila moderné chápanie ochrany kultúrneho dedičstva na Slovensku a ako správkyňa Štátneho kultúrneho majetku sa významnou mierou zaslúžila o záchranu kaštieľa Betliar a hradu Krásna Hôrka.
Cenu KSK udeľuje krajské zastupiteľstvo za osobitný prínos pre rozvoj kraja, za činy statočnosti, ľudskosti a hrdinstva, za vynikajúce tvorivé činy a výsledky dosiahnuté v humanitárnej, cirkevnej, kultúrnej a umeleckej, publicistickej, vo verejnoprospešnej, podnikateľskej, technickej, športovej a vo vedecko-vzdelávacej činnosti. Historická osobnosť regiónu je určená pre osobnosti, ktoré svojím celoživotným prínosom významne ovplyvnili historický vývoj v Košickom kraji.
