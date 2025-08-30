< sekcia Regióny
Ceny lístkov v regionálnej autobusovej doprave na východe sa zvýšia
Cena základného jednorazového cestovného z dopravnej karty sa tak od septembra zvýši o 20 centov, pričom pre zvýšenú DPH to do systému verejnej dopravy prinesie len 15 centov.
Autor TASR
Prešov/Košice 30. augusta (TASR) - Od pondelka 1. septembra vstúpia do platnosti nové ceny lístkov v regionálnej autobusovej doprave v Prešovskom a Košickom kraji. Zvýši sa cena jednorazových lístkov, avšak cestujúci výraznejšie ušetria pri nákupe predplatných lístkov. Uviedla to hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Daša Jeleňová s tým, že sa to týka mesačných, štvrťročných, polročných alebo ročných lístkov. Podotkla, že väčšina predplatných lístkov bude lacnejšia než v súčasnosti.
„Čím dlhšia je časová platnosť lístka, tým je jeho cena výhodnejšia. Náklady na 30-dňový lístok sa cestujúcemu vrátia, pokiaľ cestuje obojsmerne viac ako 13 dní v mesiaci. Cenová návratnosť pri 90-dňovom sa prejaví už pri cestovaní aspoň 11 dní obojsmerne každý mesiac. Pri polročnom lístku postačí na rentabilitu nákladov cestovanie priemerne deväť dní a pri ročnom je to minimálne osem dní, a to pri cestovaní obojsmerne každý mesiac,“ vysvetlila Jeleňová.
Predplatné lístky umožňujú neobmedzené cestovanie v rámci zakúpených tarifných zón a zaručujú cestovanie bez potreby každodenného platenia. Ich platnosť nie je nijako viazaná na kalendárne mesiace, rozhodujúci je výhradne počet dní platnosti.
Hlavným dôvodom úpravy cestovného je podľa hovorkyne eliminácia následkov zvýšenia DPH, zavedenia transakčnej dane pre dopravcov a zvýšenia mýta. To musia platiť autobusy poskytujúce služby regionálnej dopravy vo verejnom záujme nielen na rýchlostných cestách a diaľniciach, ale aj na cestách prvej triedy. „Uvedené vplyvy v plnom rozsahu uhrádzajú zo svojich rozpočtov samosprávne kraje,“ zdôraznila Jeleňová.
Cena základného jednorazového cestovného z dopravnej karty sa tak od septembra zvýši o 20 centov, pričom pre zvýšenú DPH to do systému verejnej dopravy prinesie len 15 centov. Približne polovica cestujúcich využíva zľavnené cestovné, ktoré kompenzujú výhradne rozpočty Prešovského a Košického samosprávneho kraja. Ich cena pri platbe z dopravnej karty sa zvýši o desať centov, pričom ceny väčšiny predplatných cestovných lístkov dokážu úplne eliminovať uvedený nárast.
