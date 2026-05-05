Ružomberčania, zbystrite: Táketo poplatky vás čakajú tento rok
Autor TASR
Ružomberok 5. mája (TASR) - Ceny vodného a stočného sa v Ružomberku tento rok nebudú zvyšovať. Rozhodlo o tom Valné zhromaždenie Vodárenskej spoločnosti Ružomberok (VSR) na svojom zasadnutí. Ako TASR informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík, zachovaním cien reagujú na obdobie pretrvávajúcej ekonomickej aj geopolitickej neistoty a zohľadňujú dlhodobo priaznivé ekonomické výsledky spoločnosti.
„Pri otázke ceny vodného a stočného sme preto jednotne prihliadli na sociálny aspekt a napriek cenám schváleným Úradom pre reguláciu sieťových odvetví nebudeme tento rok ceny za vodné a stočné zvyšovať. Ďakujem členom predstavenstva aj riaditeľovi vodárenskej spoločnosti za to, že prijali argumenty k nezvyšovaniu cien a dosiahli sme v tejto otázke názorovú zhodu. Pre obyvateľov je to dobrá správa, ktorá sa prejaví úsporou v ich rodinných rozpočtoch,“ uviedol predseda predstavenstva VSR a primátor Ružomberka Ľubomír Kubáň.
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví rozhodol o schválení nových cien vodného, stočného a distribučnej ceny pre VSR a určil maximálnu cenu za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom vo výške 1,2414 eura za kubický meter bez DPH, maximálnu cenu za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou vo výške 1,2006 eura za kubický meter bez DPH a maximálnu cenu za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom vo výške 0,7141 eura za kubický meter bez DPH.
„Neuplatnenie zvýšených cien od 1. mája 2026 do 31. decembra 2026 spôsobí VSR výpadok očakávaných príjmov vo výške viac ako 500.000 eur. Výsledky spoločnosti sú však vynikajúce a aj toto obdobie ekonomicky zvládneme. Sme komunálnou a komunitnou akciovou spoločnosťou, preto sme povinní zohľadniť aj aktuálnu náročnú ekonomickú situáciu obyvateľov a sociálne aspekty. Napokon, som veľmi rád, že s touto dobrou správou o nezvyšovaní cien a podporení našich odberateľov prichádzame práve v čase, keď naša spoločnosť oslavuje 20. výročie od svojho založenia,“ doplnil riaditeľ VSR Emil Maretta.
Aktuálne ceny VSR za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom sú od júna minulého roka vo výške 0,9420 eura za kubický meter bez DPH a cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou je vo výške 1,1768 eura za kubický meter bez DPH. „Ide o najnižšie ceny vodného a stočného spomedzi všetkých vodárenských spoločností na Slovensku,“ podotkol hovorca.
VSR je regionálny prevádzkovateľ verejného vodovodu a kanalizácie, ktorý zabezpečuje dodávku pitnej vody pre viac ako 51.000 obyvateľov a odvádzanie a čistenie odpadových vôd pre viac ako 47.000 ľudí. Akcionármi VSR sú mesto Ružomberok a 24 obcí ružomberského okresu.
