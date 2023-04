Ceny za parkovanie v Košiciach zvýšia, domácich však zvýhodnia

Košice 20. apríla (TASR) - Parkovacia politika v Košiciach sa od novembra tohto roka zmení. Nové všeobecne záväzné nariadenie (VZN) odobrilo mestské zastupiteľstvo (MsZ) na svojom štvrtkovom mimoriadnom zasadnutí. Okrem zvýšenie cien za parkovné ním chce najmä zvýhodniť obyvateľov s trvalým pobytom na území mesta Košice. Ako povedal primátor Jaroslav Polaček, novinky by do mestské rozpočtu mali priniesť dva milióny eur.



"Rozumieme, že vo verejnosti bude momentálne najviac rezonovať zvýšenie ceny parkovného, ale regulácia v skutočnosti obsahuje aj usporiadanie systému parkovacích kariet, podmienok pre vydanie jednotlivých typov parkovacích kariet a niektorých ďalších náležitostí," povedal Stanislav Takáč z právneho a legislatívneho referátu magistrátu.



Napríklad základné parkovné v centre mesta stúpne o 100 percent. Za každých 30 minút v najužšom centre mesta (tarifné pásmo A1, pozn. TASR), vodiči zaplatia za polhodinu namiesto 0,75 eura sumu 1,50 eura. V ostatnej časti centra (tarifnom pásme A2, pozn. TASR) to bude namiesto 0,50 eura suma 1 euro. Takáč pripomenul, že VZN zároveň ponúka 10-percentnú zľavu v prípade úhrady parkovného cez mobilnú aplikáciu. "Zľavu ďalších 25 percent si budú môcť uplatniť obyvatelia s trvalým pobytom v meste, ktorí si vybavia bonusovú kartu," spresnil pre TASR s tým, že okrem toho pribudne aj možnosť zaplatiť parkovné za dobu kratšiu ako 30 minút.



Parkovanie v centre mesta naďalej nebude spoplatnené počas nedieľ a dní pracovného pokoja. Naopak, počas celých pracovných dní a v sobotu bude spoplatnené.



Rezidentom bude po novom len obyvateľ s trvalým pobytom v príslušnej lokalite. "Potrebujeme, aby rezidenti či už v centrálnej mestskej zóne alebo v ostatných častiach mesta mali kde zaparkovať. Toto je pre nás prioritné. Chceme vychádzať v ústrety občanom mesta, preto zavádzame bonusové karty, zľavnené systémy, aby sa naši domáci Košičania, ktorí tu majú trvalý pobyt a platia dane, cítili v našom meste skvele. Všetci ostatní budú musieť platiť viac," dodal primátor. Cena prvej rezidentskej karty sa nezmení. Druhá karta bude stáť 100 eur a tretia 200 eur. Vlastníci nehnuteľností či nájomcovi budú mať možnosť zakúpiť si abonentnú kartu.



Cena za parkovanie na návštevníckych parkovacích miestach (žlté tarifné pásmo č. 4., pozn. TASR), bola doteraz 0,25 eura za polhodinu. Po novom to bude 0,30 eura. Podľa Takáča však konečná cena môže byť po uplatnení si uvedených zliav napokon nižšia ako doteraz.



Nové VZN tiež umožní ťažko zdravotne postihnutým (ŤZP) osobám parkovať bez časového obmedzenia na vyznačených parkovacích ŤZP miestach, pričom si denne budú môcť zaobstarať aj štyri jednohodinové bezplatné lístky na parkovanie na ostatných miestach.



Hovorca mesta Dušan Tokarčík pre TASR uviedol, že o všetkých dôležitých zmenách týkajúcich sa parkovania budú verejnosť včas informovať.