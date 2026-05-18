Ceny Zlatý dáždnik pre inšpiratívne rodiny ocenil aj prezident SR
Každé dieťa má právo prežiť na Slovensku plnohodnotný, pekný a bezpečný život, aby sa mal kto oň postarať, aby sa podporoval jeho talent a aby si našlo svoje miesto na zemi, zdôraznil prezident SR.
Autor TASR
Banská Bystrica 18. mája (TASR) - Úrad komisára pre deti v pondelok v Banskej Bystrici už po tretí raz zorganizoval slávnostný večer venovaný deťom, rodinám a starým rodičom, na ktorom odovzdali ocenenia Zlatý dáždnik aj za účasti prezidenta SR Petra Pellegriniho.
Ako zdôraznil komisár pre deti Jozef Mikloško, každoročne sa takto snažia vyzdvihnúť príbehy detí, rodín a ľudí inšpiratívnych pre svoje okolie a spoločnosť, ktorí pomáhajú vytvárať podporné prostredie pre deti v náročných životných situáciách. Zároveň predstavil vytvorenie projektu Sieň slávy detí.
„Každé dieťa má právo prežiť na Slovensku plnohodnotný, pekný a bezpečný život, aby sa mal kto oň postarať, aby sa podporoval jeho talent a aby si našlo svoje miesto na zemi,“ zdôraznil prezident SR v príhovore.
Ocenil ľudí, ktorí deťom poskytujú bezpečné rodinné zázemie a vyzdvihol význam náhradných rodín i rodičov starajúcich sa o deti bez vlastného rodinného zázemia.
„O to vzácnejšie je oceniť ľudí, ktorí deťom s ťažkým osudom podajú pomocnú ruku a vytvoria im bezpečné a dobré miesto, kde môžu rozvíjať svoj talent. Sme svedkami príbehov ľudí, ktorí poskytli náhradnú rodinu niektorému z detí odkázaných na pomoc druhých,“ uviedol Pellegrini a pripomenul tiež rodiny s jedným rodičom, ktoré napriek náročným podmienkam vytvárajú deťom stabilný domov.
Prezident uvítal novú kategóriu ocenení venovanú starým rodičom. „V našej spoločnosti sme akoby prišli k stavu izolácie jednotlivých generácií, kedy sa nám stráca medzigeneračná solidarita. Bolo by veľmi zlé, ak by dnešné deti prišli o blízkosť starých rodičov, ich skúseností a životných príbehov. Musíme mladú generáciu vychovať tak, aby išla správnou cestou, aby sme si raz, keď budeme starí, mohli povedať, že sme im odovzdali všetko, čo sme mohli a že sme pre nich vytvorili priestor, v ktorom sme im umožnili pokojný a šťastný život,“ dodal prezident SR.
Medzi ocenenými bola aj rodina Jakušovcov, ktorú verejnosť spoznala vďaka ich synovi Šimonovi s Downovým syndrómom a jeho účinkovaniu v tanečnej šou i v televíznom seriáli. Do súdržnej rodiny pribudla aj Adelka z detského domova, ktorá takisto trpí Downovým syndrómom.
