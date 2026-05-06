Ceremoniál na Bradle bude sprevádzať prelet vrtuľníkov i výstrely
V noci zo stredy na štvrtok sa na Mohyle Milana Rastislava Štefánika na vrchu Bradlo v okrese Myjava uskutoční slávnostný ceremoniál odovzdania funkcie náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR.
Autor TASR
Brezová pod Bradlom 6. mája (TASR) - V noci zo stredy na štvrtok (7. 5.) sa na Mohyle Milana Rastislava Štefánika na vrchu Bradlo v okrese Myjava uskutoční slávnostný ceremoniál odovzdania funkcie náčelníka Generálneho štábu (GŠ) Ozbrojených síl (OS) SR. Informovala o tom trenčianska krajská polícia a mesto Brezová pod Bradlom.
„Počas podujatia je naplánovaný polnočný prelet dvoch vrtuľníkov, po ktorom bude nasledovať osem delostreleckých výstrelov,“ upozornila polícia.
Prezident SR Peter Pellegrini vymenoval minulý týždeň Miroslava Lorinca za náčelníka GŠ OS SR. Jeho nomináciu schválila vláda 22. apríla. Vo funkcii nahradí od štvrtka Daniela Zmeka.
