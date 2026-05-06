Streda 6. máj 2026Meniny má Hermína
Ceremoniál na Bradle bude sprevádzať prelet vrtuľníkov i výstrely

Na snímke prelet vojenských lietadiel nad Mohylou M. R. Štefánika. Foto: TASR/Martin Palkovič

Brezová pod Bradlom 6. mája (TASR) - V noci zo stredy na štvrtok (7. 5.) sa na Mohyle Milana Rastislava Štefánika na vrchu Bradlo v okrese Myjava uskutoční slávnostný ceremoniál odovzdania funkcie náčelníka Generálneho štábu (GŠ) Ozbrojených síl (OS) SR. Informovala o tom trenčianska krajská polícia a mesto Brezová pod Bradlom.

„Počas podujatia je naplánovaný polnočný prelet dvoch vrtuľníkov, po ktorom bude nasledovať osem delostreleckých výstrelov,“ upozornila polícia.

Prezident SR Peter Pellegrini vymenoval minulý týždeň Miroslava Lorinca za náčelníka GŠ OS SR. Jeho nomináciu schválila vláda 22. apríla. Vo funkcii nahradí od štvrtka Daniela Zmeka.
