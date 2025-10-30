< sekcia Regióny
Ceremoniál v Prešove otvoril majstrovstvá Európy v krasokorčuľovaní
Autor TASR
Bratislava/Prešov 30. októbra (TASR) - Slávnostným ceremoniálom sa vo štvrtok oficiálne začali historicky prvé majstrovstvá Európy Špeciálnych olympiád v krasokorčuľovaní. Súťažné disciplíny sa uskutočnia v priebehu piatka (31. 10.) na prešovskom zimnom štadióne.
„Tento športový sviatok nie je len o výkone, ale predovšetkým o odvahe, radosti, férovosti a sile ľudskej vôle,“ zdôraznila Katarína Droppová, PR manažérka organizácie Špeciálne olympiády Slovensko, ktorá poskytuje celoročný cyklus tréningov a domácich či medzinárodných súťaží v rôznych druhoch olympijských i neolympijských športov pre deti aj dospelých s intelektuálnym znevýhodnením.
V rámci súťažného programu podujatia priblížila, že sa na ľade predstavia športovci s intelektuálnym znevýhodnením spolu so svojimi unifikovanými partnermi z ôsmich krajín Európy. „Spolu 34 krasokorčuliarov, ktorí dokazujú, že šport dokáže spájať, búrať bariéry a inšpirovať,“ dodala.
Súťažiť budú v disciplínach sólo jazda, párová jazda a unifikovaná párová jazda, v rôznych výkonnostných úrovniach, a to v rámci krátkeho programu aj voľných jázd. Začiatok súťažného programu je v piatok o 9.30 h. Po samotných súťažiach bude nasledovať i slávnostný ceremoniál a odovzdávanie medailí.
Organizátorom podujatia je organizácia Špeciálne olympiády Slovensko v spolupráci so združením Skate Prešov. Mesto Prešov, ktoré je Európskym mestom športu 2025, poskytlo podujatiu svoju záštitu a podporu.
