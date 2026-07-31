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Ceremoniálom sa v Poprade začalo Národné stretnutie mládeže
Ceremoniál ponúkol dynamické tanečné a hudobné vystúpenia, vzdušnú akrobaciu i osobné svedectvá.
Autor TASR
Poprad 31. júla (TASR) - Slávnostným otváracím ceremoniálom sa v piatok v Poprade začalo Národné stretnutie mládeže (NSM). Ceremoniál ponúkol dynamické tanečné a hudobné vystúpenia, vzdušnú akrobaciu i osobné svedectvá. Ako informovali organizátori na piatkovej tlačovej konferencii, mesto Poprad sa stalo od piatku do nedele (2. 8.) dejiskom stretnutia vyše 2000 veriacich mladých na Slovensku.
NSM je stretnutím mladých z celého Slovenska v nadväznosti na Svetové dni mládeže. Tohtoročné NSM v Poprade sa konajú pred Svetovými dňami mládeže, ktoré budú na budúci rok v Soule. „NSM je tento rok trošku také výnimočné, pretože Spišská diecéza, ktorá nám dala priestor, slávi 250. výročie od svojho vzniku,“ spresnil predseda Rady pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska (KBS) a žilinský diecézny biskup Tomáš Galis.
Pri organizácii a priebehu trojdňového stretnutia mladých pomáha približne 400 dobrovoľníkov v 20 tímoch. V programe od piatku do nedele vystúpi zhruba 100 účinkujúcich. „V sobotu (1. 8.) popoludní je na námestí pred konkatedrálou na Mnoheľovej ulici takzvané Expo povolaní, kde máme približne 50 rôznych reholí, seminárov a ešte ďalších asi 20 organizácií, ktoré pracujú s mládežou, alebo sa venujú nejakému rozvoju. Bude tam približne 80 stánkov, kde každá organizácia, rehoľa, alebo ktokoľvek, kto pracuje s mladými ľuďmi, má vytvoriť napríklad nejakú aktivitu,“ priblížil program tajomník Rady pre mládež a univerzity KBS Matúš Reiner.
Cieľom NSM je umožniť mladým ľuďom stretnutie s Kristom v mladej cirkvi. „Pre nás je to veľká príležitosť naozaj byť uprostred mladých a zažiť tú energiu a mladosť, ktorú nám ponúkajú, a zároveň ponúknuť priestor na tú kultúru stretávania aj medzi mladými samotnými. Mladí môžu vidieť, že veriť v dnešnej dobe, nie je čosi zvláštne, ale že sú tu tisícky iných, ktorí veria podobným spôsobom, možnože sa aj stretávajú s rovnakými ťažkosťami, výzvami ako ostatní, a zároveň vidia aj príklad, ako sa dá žiť atraktívne viera aj dnes,“ dodal spišský diecézny biskup František Trstenský.
Tohtoročné NSM v Poprade je už piatym národným stretnutím veriacich mladých. Predchádzajúce sa uskutočnili v Ružomberku, Poprade, Prešove a Trenčíne. NSM pripravuje tím z Rady pre mládež a univerzity KBS.
NSM je stretnutím mladých z celého Slovenska v nadväznosti na Svetové dni mládeže. Tohtoročné NSM v Poprade sa konajú pred Svetovými dňami mládeže, ktoré budú na budúci rok v Soule. „NSM je tento rok trošku také výnimočné, pretože Spišská diecéza, ktorá nám dala priestor, slávi 250. výročie od svojho vzniku,“ spresnil predseda Rady pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska (KBS) a žilinský diecézny biskup Tomáš Galis.
Pri organizácii a priebehu trojdňového stretnutia mladých pomáha približne 400 dobrovoľníkov v 20 tímoch. V programe od piatku do nedele vystúpi zhruba 100 účinkujúcich. „V sobotu (1. 8.) popoludní je na námestí pred konkatedrálou na Mnoheľovej ulici takzvané Expo povolaní, kde máme približne 50 rôznych reholí, seminárov a ešte ďalších asi 20 organizácií, ktoré pracujú s mládežou, alebo sa venujú nejakému rozvoju. Bude tam približne 80 stánkov, kde každá organizácia, rehoľa, alebo ktokoľvek, kto pracuje s mladými ľuďmi, má vytvoriť napríklad nejakú aktivitu,“ priblížil program tajomník Rady pre mládež a univerzity KBS Matúš Reiner.
Cieľom NSM je umožniť mladým ľuďom stretnutie s Kristom v mladej cirkvi. „Pre nás je to veľká príležitosť naozaj byť uprostred mladých a zažiť tú energiu a mladosť, ktorú nám ponúkajú, a zároveň ponúknuť priestor na tú kultúru stretávania aj medzi mladými samotnými. Mladí môžu vidieť, že veriť v dnešnej dobe, nie je čosi zvláštne, ale že sú tu tisícky iných, ktorí veria podobným spôsobom, možnože sa aj stretávajú s rovnakými ťažkosťami, výzvami ako ostatní, a zároveň vidia aj príklad, ako sa dá žiť atraktívne viera aj dnes,“ dodal spišský diecézny biskup František Trstenský.
Tohtoročné NSM v Poprade je už piatym národným stretnutím veriacich mladých. Predchádzajúce sa uskutočnili v Ružomberku, Poprade, Prešove a Trenčíne. NSM pripravuje tím z Rady pre mládež a univerzity KBS.