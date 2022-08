VIDEO: Československé chemické vojsko mapuje nové múzeum

Čereňany 15. augusta (TASR) - Československé chemické vojsko sa v minulosti radilo k svetovej špičke. Na jeho pôsobenie po novom nadväzuje Múzeum chemického vojska v bývalej Základni logistickej podpory radiačnej, chemickej a biologickej ochrany v Čereňanoch v okrese Prievidza. Otvorili ho uplynulý víkend mladí nadšenci z Klubu priateľov civilnej ochrany Prievidza.



"Naše občianske združenie sa venuje histórii civilnej obrany, ktorá má veľmi veľa spoločného s chemickým vojskom. Používajú podobný materiál, prístroje, zariadenia. Mali sme ich už toľko, že sa nám do nášho prievidzského múzea civilnej obrany nevošlo," načrtol jeden zo zakladateľov múzea Jozef Kurbel.



Mladí nadšenci podľa neho získali v roku 2020 od obce priestor bývalého vojenského útvaru, ktorý slúžil aj chemickému vojsku. "Vznikla tak myšlienka, že predmety, ktoré používalo chemické vojsko, môžeme vystaviť v autentickom prostredí," podotkol.







Múzeum má desiatky, možno až stovky exponátov rôznych veľkostí, od najmenších osobných dozimetrov až po kúpaciu súpravu, ktorá má približne 100 kilogramov. "Máme tu z našej zbierky najstaršiu ochrannú masku, ktorá je z roku 1917. Ide o francúzsku masku, ktorá sa používala počas prvej svetovej vojny. Ďalšou zaujímavosťou je uniforma, ktorú nám daroval pán Karol Lizoň, zúčastnil sa na najvýznamnejšej misii chemického vojska v rokoch 1990 až 1991 v Perzskom zálive," priblížil Kurbel.



Česko-slovenskí chemici sa tam podľa neho veľmi osvedčili, dokázali, že sú svetovou špičkou. "Po návrate do domova sa stretli na Pražskom hrade s vtedajším prezidentom Václavom Havlom a on im tieto uniformy podpísal. Máme tu tak uniformu, ktorú v misii použili a podpísal ju Havel," ozrejmil.



Cestu do múzea si našiel Milan Bulak. "Som fanúšik, história a vojenská história ma vždy zaujímala. Jeden čas som sem aj chodil, keď tu ešte vojsko fungovalo. Kupovať vojenskú techniku, keďže som robil pre firmu, ktorá obchodovala s vojenským materiálom," uviedol Bulak. Vyzdvihol, že múzeum zriadili mladí. "Je super, že to chcú obnovovať, pripomínať, lebo je trend históriu prekrúcať. Malo by sa vedieť, ako to bolo," dodal.



Chemické vojsko v systéme niekdajšej Československej ľudovej armády zabezpečovalo ochranu vojsk pred zbraňami hromadného ničenia. Vybavilo ho prostriedkami na boj proti chemickým, biologickým i jadrovým zbraniam.



Informácie o múzeu nájdu návštevníci na sociálnej sieti. Do budúcna by občianske združenie získalo kolesovú techniku, ktorá súvisí s chemickým vojskom.