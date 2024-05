Čerešne na prvomájový bozk nájdu Žilinčania pomocou aplikácie

Žilina 1. mája (TASR) - Lokality so zakvitnutými čerešňami na prvomájový bozk nájdu Žilinčania v geografickom informačnom systéme (GIS) mesta. Pribudla tam aplikácia "Prvomájové čerešne". TASR o tom informovala Zuzana Ondrášová zo žilinskej radnice.



"Jednou z najobľúbenejších tradícií prvého mája je bozk pod zakvitnutou čerešňou, ktorý má páru priniesť nielen lásku, ale i šťastie a prosperitu. Aby si Žilinčania mohli užiť túto zvyklosť, zverejnila samospráva novú mapovú aplikáciu s lokalitami týchto zakvitnutých stromov," vysvetlila Ondrášová.



Ako dodala, po kliknutí na ikonu sa užívateľovi ukáže mapa so stromami. Vo väčšine prípadov by aplikácia mala spolupracovať s GPS prijímačom zariadenia, čo umožňuje používateľa v mape lokalizovať. Aplikácia je dostupná z počítačov aj mobilných zariadení.



GIS spustilo mesto v marci minulého roka a dostupný je on-line prostredníctvom webového prehliadača. Užívateľ ho teda nemusí inštalovať, nájde ho na hlavnej stránke mesta alebo zadaním adresy do prehliadača. Podľa Ondrášovej ho chce radnica naďalej technologicky rozvíjať, aktualizovať a plniť novými údajmi. Súčasťou majú byť aj ďalšie mapové aplikácie dostupné verejnosti.