Čerešňové sady pri Košiciach rozkvitli skôr, lákajú davy návštevníkov

Brdárka 12. apríla (TASR) - Čerešňové sady v hornogemerskej obci Brdárka rozkvitli tento rok o niekoľko týždňov skôr ako zvyčajne. Sady lákajú do obce každoročne množstvo návštevníkov, aktuálny víkend bude zrejme posledným, kedy bude možné tisícky rozkvitnutých čerešní pozorovať. Pre TASR to uviedol Marcel Antal, predseda združenia Alter Nativa, ktoré v Brdárke pôsobí.



"Zvyčajne v našej oblasti čerešne kvitnú v druhej polovici apríla a začiatkom mája, teraz je všetko skôr," skonštatoval Antal s tým, že posun je pre teplé počasie približne na úrovni troch týždňov. Situácia sa má zmeniť začiatkom budúceho týždňa, ktorý bude sprevádzať ochladenie a zrážky. "Tento víkend bude zrejme posledný, kedy budú čerešne rozkvitnuté," dodal Antal.



V Brdárke a jej blízkom okolí sa nachádza približne 3500 čerešňových stromov, ktoré na jar každoročne lákajú stovky až tisícky návštevníkov. Zvýšený záujem očakávajú aj tento víkend, svedčia o tom napríklad takmer naplno rezervované komentované prehliadky, ktoré v sadoch organizuje združenie Alter Nativa. Pre nápor turistov musia v obci, v ktorej žije približne 50 ľudí, regulovať i dopravu.



"Približne pred dvoma rokmi sme prijali opatrenie, že uzatvoríme cestu, ktorá vedie bezprostredne do obce. Máme provizórne parkoviská vybudované pozdĺž príjazdovej cesty, kde sa dá pohodlne zaparkovať. Zvyšok cesty cez dedinu až k ovocným stromom musia návštevníci prejsť pešo," vysvetlil pre TASR starosta Brdárky Jaroslav Hric Jančo.



Brdárka je okrem čerešňových sadov známa aj pre zachovalú ľudovú architektúru. Obec leží v takzvanej slnečnej pasci pod vrchom Radzim, vďaka čomu tam aj napriek relatívne vysokej nadmorskej výške 555 metrov nad morom môžu tisíce čerešňových stromov rásť a rodiť ovocie. V rámci regiónu patria ovocné sady v Brdárke medzi najväčšie.