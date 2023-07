Čerpanie eurofondov v Košiciach je pri viacerých projektoch ohrozené

Košice 17. júla (TASR) - Stavebné práce na viacerých projektoch financovaných z európskych zdrojov v Košiciach stagnujú. Čerpanie eurofondov je tak ohrozené. Pre TASR to potvrdilo mesto Košice s tým, že ide o práce, ktoré realizuje ten istý zhotoviteľ.



Zelený projekt na budove magistrátu, ktorý zahŕňa aj zelenú strechu či dažďovú záhradu na jeho schodisku, mala firma Eurobau pôvodne ukončiť do konca júla. Najnovšie sa termín posunul na 18. augusta a suma stúpla na 1,14 milióna eur s DPH. Tento mesiac by mala byť hotová aj revitalizácia vnútrobloku v mestskej časti (MČ) Juh v priestore ulíc Turgenevova - Lomonosovova za 715.000 eur, a v lete by tiež mala byť ukončená revitalizácia vnútrobloku na Sídlisku KVP v lokalite Jasuschova - Bauerova za 403.000 eur.



"Mesto Košice má záujem na čo najskoršom zhotovení a dokončení všetkých stavebných všetkých prác, ku ktorým sa spoločnosť zaviazala. Vzhľadom na ich neuspokojivé tempo sme jej vedenie už viackrát vyzvali, aby si pri revitalizáciách riadne a včas plnili zmluvné záväzky, ktoré im vyplývajú z podpísaných zmlúv s mestom Košice," uviedlo pre TASR mesto Košice.



Aj napriek viacerým vzájomným rokovaniam v uplynulých dňoch podľa neho v tejto veci nenastalo žiadne zlepšenie. Zhotoviteľa stavieb preto mesto opäť vyzvalo písomne. "Takisto sme ich upozornili na to, že v zmysle zmluvy máme nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty. Ak k náprave vzniknutého stavu nedôjde, podnikneme všetky príslušné právne kroky na ochranu svojich práv a záujmov," dodal magistrát.



Práce nejdú podľa plánov mesta ani pri revitalizácii vstupu na košický Verejný cintorín na Rastislavovej ulici za 1,5 milióna eur, ktorá má byť hotová v júli. Tento projekt však nie je financovaný z eurofondov, ale z rozpočtu mesta Košice.