Čerpanie eurofondov v Žiline vzrástlo za dva roky o osemdesiat percent

Žilina 19. mája (TASR) – Mesto Žilina dosiahlo za posledné dva roky 80-percentný nárast čerpania finančných prostriedkov z viacerých fondov Európskej únie (EÚ) a Nórskych fondov. V programovom období 2014 - 2021 je celkový objem schválených zdrojov v Žiline na úrovni vyše 18 miliónov eur. Po stretnutí so štátnym tajomníkom Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI) SR Dušanom Veličom o tom informoval primátor Žiliny Peter Fiabáne.



"Pociťujeme dlhodobé poddimenzovanie financovania slovenských samospráv a práve európske finančné zdroje sú možnosťou ako dofinancovať zmeny a rozvoj slovenských miest. Žilina chce byť mestom, ktoré aj v budúcnosti pritiahne ľudský potenciál," podotkol Fiabáne.



Štátny tajomník MIRRI sa v stredu stretol aj s predsedníčkou Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Erikou Jurinovou. "ŽSK sa chce stať aktívnym partnerom pri príprave operačného programu Slovensko. Vnímame, že sme síce prizývaní k pripomienkovému konaniu, avšak pri tvorení základnej koncepcie či filozofie na národnej úrovni, žiaľ, kraje často chýbajú. Tu jednoznačne voláme po aktívnom zapojení," zdôraznila Jurinová s tým, že samosprávny kraj chce predísť tomu, aby sa v novom operačnom programe Slovensko nezabudlo na regionálne priority.



"Slovensko potrebuje koordinované a cielené investície v regiónoch. V každom regióne by sme radi videli regionálny rozvojový trojuholník, ktorý by prepojil biznis sféru a univerzitný výskum so štátnou a verejnou správou. Len to je cesta k napredovaniu," povedal štátny tajomník MIRRI.



O nastavení efektívneho čerpania eurofondov v novom programovom období, podpore vedy, výskumu a inovácií z eurofondov a podpore malého podnikania diskutoval Velič v stredu aj so starostkou obce Korňa Mariannou Bebčákovou a s rektorom Žilinskej univerzity v Žiline Jozefom Jandačkom.