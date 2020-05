V najstarších opálových baniach sprístupnili nový podzemný okruh

Červenica 28. mája (TASR) – V najstarších opálových baniach na svete, ktoré sa nachádzajú v Slanských vrchoch nad Prešovom, sprístupnili nový podzemný okruh. Doposiaľ mali návštevníci možnosť vidieť z 35 kilometrov banských chodieb takmer 700 metrov. V uplynulých dňoch k nim pribudlo ďalších 300 metrov. Informovala o tom marketingová manažérka Slovenských opálových baní Iveta Adamová.



Počas prehliadky so sprievodcami môžu podľa jej slov návštevníci vidieť ukážky banskej činnosti, spoznajú odvodňovacie techniky a podzemný potôčik, nazrú do oddychových priestorov niekdajších baníkov a čaká na nich aj čarovný detský svet či podzemný kompas.



"V tohtoročnej sezóne, pre ktorú sme otvorili vynovený okruh, prejdú návštevníci už zhruba jeden kilometer. Prehliadka trvá približne hodinu a nový okruh je dlhší o 300 metrov oproti tomu pôvodnému," uviedla Adamová.



Na sprístupnenie novej časti nebolo podľa manažéra banského skanzenu Jozefa Čuríka potrebné nič dolovať, iba poupratovať, keďže priestor bol kompletne zasypaný. "Celý okruh sme museli vypratať. Trvalo nám to približne tri mesiace. Čistili sme to v čase epidémie nového koronavírusu, čo nám určitým spôsobom pomohlo, keďže baňa musela byť uzavretá," vysvetlil Čurík.



Sprístupnením novej časti chceli, aby boli oddelené spôsoby ťažby. "Tu je ukážka horizontálnej dopravy v bani. Vertikálna je na začiatku. Zaujímavý je aj vodný režim. Pretože keď prší a voda sa dostane až do týchto priestorov, steká smerom dole. Dolu sú štyri obzory, ktoré sú zaplavené vodou. Aby tam mohli baníci pracovať, tak museli vodu dostať von," priblížil Čurík.



Chodby základného okruhu dostali nové drevené označenia, pribudli ukážky banského náradia, banskej výdrevy, podzemných spôsobov dopravy i odvodňovania. Priestory doplnili aj staré fotografie, aby turistom čo najviac priblížili časy najväčšej banskej slávy štôlne Jozef.



Opálové bane v minulom roku navštívilo približne 14.000 turistov. "Veríme, že to bude z roka na rok viac. Chodia sem turisti z celého sveta. Minulý rok sme mali návštevníkov aj z Afriky, Ghany či Ameriky. Tí, ktorí vyslovene vyhľadávajú banské atrakcie alebo atrakcie spojené s drahými opálmi, tak o nás vedia, prídu a nájdu si čas. Veríme, že aj Slováci a tí, ktorí sú najbližšie, nás navštívia," povedala Adamová.



Pre dobrodruhov, ktorí chcú vidieť z opálových baní viac, sú aj tento rok pripravené päťhodinové adrenalínové prehliadky, dlhé niekoľko kilometrov. Na všetky prehliadky je potrebné sa podľa Adamovej vopred nahlásiť. Nový okruh bude pre verejnosť prístupný od soboty 30. mája.