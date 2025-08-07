< sekcia Regióny
Červeník ožije jubilejnými 60. Slávnosťami spevu, hudby a tanca
Autor TASR
Červeník 7. augusta (TASR) - Jubilejné 60. Slávnosti spevu, hudby a tanca v Červeníku (okres Hlohovec) sa začnú vo štvrtok o 18.30 h hudobnou pozvánkou pre návštevníkov a obyvateľov obce na strešnej terase podniku na Ružovej ulici. Stovky folkloristov budú do 11. augusta prezentovať tradičné ľudové umenie, hudbu, spev, tanec či remeslá. TASR o tom informovala Veronika Behúlová z oddelenia záujmovej umeleckej činnosti Trnavského osvetového strediska.
Hlavný program odštartuje v piatok 8. augusta o 19.00 h koncertom domácej dychovej hudby Verešvaranka. Desiatky domácich folkloristov o 19.30 h uvedú scénický program. Piatok uzavrie tanečný dom s lektormi, vyučovať sa budú Tance z Raslavíc.
Sobota (9. 8.) sa začne programom na ARTpódiu pri Zvonici, kde budú účinkovať spevácke skupiny z okolitých obcí. Súčasťou bude aj 43. ročník Behu zdravia ulicami Červeníka. Poobede sa v amfiteátri predstavia rôzne folklórne skupiny. Najmenších čakajú tvorivé dielne či školička tanca. V Múzeu bude prezentácia tvorby šúpolienok a paličkovanej čipky. V sobotu večer o 20.30 h sa v amfiteátri uskutoční hudobno-tanečné predstavenie.
V nedeľu (10. 8.) bude v miestnom kostole odslúžená slávnostná svätá omša. ARTpódium pri Zvonici od 13.00 h ponúkne program, v ktorom účinkujú domáce kolektívy. Od Zvonice pôjde krojovaný sprievod obcou do amfiteátra na galaprogram pri príležitosti Dňa úcty k poľnohospodárom a Medzinárodného družstevného dňa, v ktorom sa opäť predstaví dychová hudba.
V pondelok (11. 8.) bude v Červeníku doznievať atmosféra slávností a na rozlúčku s tohtoročnými slávnosťami zahrá domáca dychová hudba. Okrem iného bude v sobotu a v nedeľu sprístupnená stála národopisná výstava ľudových odevov a nástrojov z Červeníka, súkromná zbierka Dedičstvo predkov či Folklórne stanové mestečko a bezplatné stanovanie priamo v amfiteátri.
Organizátormi podujatia sú obec Červeník, Trnavské osvetové stredisko, Trnavský samosprávny kraj, Dolnopovažské združenie Pramene Červeník, OZ Tradície minulosti mosty budúcnosti a Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora v Trnave. Hlavným partnerom podujatia je Fond na podporu umenia.
