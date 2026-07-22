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Červeník ožije v auguste 61. ročníkom Slávností spevu, hudby a tanca
Sobota (8. 8.) začne aj tento rok programom Dychovky pri Zvonici.
Autor TASR
Červeník 22. júla (TASR) - Obec Červeník v okrese Hlohovec ožije 7. až 10. augusta ďalším ročníkom Slávností spevu, hudby a tanca. Na tradičnom podujatí sa aj tento rok zúčastnia stovky účinkujúcich. TASR o tom informovala Veronika Behúlová z Trnavského osvetového strediska (TOS).
Podujatie odštartuje v piatok (7. 8.). „Tentokrát na scéne ARTpódia pri Zvonici o 20.00 h programom Pri muzike v tanci, pri ktorom návštevníkom na úspešný začiatok slávností zahrajú Trenčanské sláky,“ priblížila Behúlová. Nasledovať bude Verešvársky tanečný dom s Jožkom Ďuráčim.
Sobota (8. 8.) začne aj tento rok programom Dychovky pri Zvonici. „Účinkovať budú dychové hudby Bučianka z Bučian, Šarfianka z Blatného a Hrnčarovani z Hrnčiaroviec nad Parnou. Na najmenších návštevníkov čakajú tvorivé dielne Malí remeselníci či interaktívne predstavenie o zázrakoch prírody,“ dodala.
V Múzeu Dedičstvo predkov bude prezentácia trukovania - starej raritnej techniky vyšívania krojov. Tradičnou súčasťou je už 44. ročník Behu zdravia ulicami Červeníka. O hudobnú kulisu otvorenia sa postarajú hudobníci z kapely Funny Fellows.
V programe Metamorfózy muziky sa predstavia Ľudová hudba spod Zobora a hudobná skupina Ľudia. Večerný program v amfiteátri prinesie hudobno-dramatický večer, ktorý bude poctou legendárnej slovenskej speváčke Eve Kostolányiovej. „Tento jedinečný projekt spája na jednom pódiu viac ako stovku účinkujúcich v strhujúcom spojení popu, symfonickej hudby, dychovky a folklóru,“ ozrejmila Behúlová.
Súčasťou večera bude aj charitatívny moment venovaný občianskemu združeniu Amazonky. Na ARTpódiu pri Zvonici bude Verešvárska tančiareň, vystúpenia Funny Fellows a českého swingového orchestra Zatrestband.
Nedeľa (9. 8.) ponúkne od 15.00 h program Staré nóty mladých strún venovaný Viliamovi Jánovi Gruskovi. Od Zvonice potom pôjde krojovaný sprievod obcou do amfiteátra na galaprogram Trenčín, Trnava, ruža voňavá. Po skončení program pokračuje zábavou Veselo pri Zvonici.
V pondelok (10. 8.) bude v Červeníku doznievať atmosféra slávností, počas ktorej ešte na rozlúčku s tohtoročnými slávnosťami zahrá domáca dychová hudba Verešvaranka. Počas víkendu bude sprístupnená Stála národopisná výstava ľudových odevov a nástrojov z Červeníka, tiež súkromná zbierka Dedičstvo predkov.
Podujatie odštartuje v piatok (7. 8.). „Tentokrát na scéne ARTpódia pri Zvonici o 20.00 h programom Pri muzike v tanci, pri ktorom návštevníkom na úspešný začiatok slávností zahrajú Trenčanské sláky,“ priblížila Behúlová. Nasledovať bude Verešvársky tanečný dom s Jožkom Ďuráčim.
Sobota (8. 8.) začne aj tento rok programom Dychovky pri Zvonici. „Účinkovať budú dychové hudby Bučianka z Bučian, Šarfianka z Blatného a Hrnčarovani z Hrnčiaroviec nad Parnou. Na najmenších návštevníkov čakajú tvorivé dielne Malí remeselníci či interaktívne predstavenie o zázrakoch prírody,“ dodala.
V Múzeu Dedičstvo predkov bude prezentácia trukovania - starej raritnej techniky vyšívania krojov. Tradičnou súčasťou je už 44. ročník Behu zdravia ulicami Červeníka. O hudobnú kulisu otvorenia sa postarajú hudobníci z kapely Funny Fellows.
V programe Metamorfózy muziky sa predstavia Ľudová hudba spod Zobora a hudobná skupina Ľudia. Večerný program v amfiteátri prinesie hudobno-dramatický večer, ktorý bude poctou legendárnej slovenskej speváčke Eve Kostolányiovej. „Tento jedinečný projekt spája na jednom pódiu viac ako stovku účinkujúcich v strhujúcom spojení popu, symfonickej hudby, dychovky a folklóru,“ ozrejmila Behúlová.
Súčasťou večera bude aj charitatívny moment venovaný občianskemu združeniu Amazonky. Na ARTpódiu pri Zvonici bude Verešvárska tančiareň, vystúpenia Funny Fellows a českého swingového orchestra Zatrestband.
Nedeľa (9. 8.) ponúkne od 15.00 h program Staré nóty mladých strún venovaný Viliamovi Jánovi Gruskovi. Od Zvonice potom pôjde krojovaný sprievod obcou do amfiteátra na galaprogram Trenčín, Trnava, ruža voňavá. Po skončení program pokračuje zábavou Veselo pri Zvonici.
V pondelok (10. 8.) bude v Červeníku doznievať atmosféra slávností, počas ktorej ešte na rozlúčku s tohtoročnými slávnosťami zahrá domáca dychová hudba Verešvaranka. Počas víkendu bude sprístupnená Stála národopisná výstava ľudových odevov a nástrojov z Červeníka, tiež súkromná zbierka Dedičstvo predkov.