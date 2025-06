Červený kríž v Senici zrealizoval projekt s názvom Búdky prvej pomoci

Senica 11. júna (TASR) - Územný spolok (ÚzS) Slovenského Červeného kríža (SČK) v Senici zrealizoval projekt s názvom Búdky prvej pomoci, v rámci ktorého bolo zakúpených 17 kufríkov - lekárničiek. Tieto budú k dispozícii členom miestnych spolkov SČK v prípade potreby v 17 obciach v okresoch Senica, Skalica a Myjava. TASR to uviedla riaditeľka SČK Senica Miriam Madunická.



„Náš územný spolok pracuje v okresoch Senica, Skalica a Myjava. Štruktúru tvoria aj miestne spolky, máme ich 22. Tieto miestne spolky takisto vyvíjajú nejakú aktivitu, teraz ich školíme aj v prvej pomoci a snažíme sa ich materiálne vybaviť,“ priblížila.



Madunická spomenula, že autorom projektu je člen spolku z Radimova v okrese Skalica Denis Jánošík, ktorý je zdravotníkom, venuje sa dobrovoľníctvu a študuje záchranárstvo. „On mal taký nápad, že v obciach by bolo dobré, aby ľudia mali prístup k pomôckam na poskytnutie prvej pomoci,“ doplnila.



Ako uviedol pre TASR Jánošík, myšlienka vznikla vlani. „Je nesmierne dôležité, aby ľudia vedeli poskytnúť prvú pomoc a keď ju chcú poskytnúť, aby na to mali dostatočný zdravotnícky materiál. A aby bol dostupný pre všetkých bez rozdielu na to, kde sa nachádzajú, či v meste alebo na dedinách,“ vysvetlil pre TASR.



Lekárničky by podľa Jánošíka mali byť dostupné pre verejnosť, aj pre samostatných členov miestnych spolkov SČK. „Toto už je však v réžii samostatného miestneho spolku, či to bude verejne dostupné a niekde namontované,“ doplnil.



Jánošík oslovil sponzorov, čo bolo podľa jeho slov náročné, ale finančné dary napokon získal. Legislatívne záležitosti zrealizoval ÚzS SČK Senica. „Teraz tých 17 lepšie vybavených lekárničiek rozdávame najaktívnejším miestnym spolkom a budú ich mať k dispozícii členovia miestneho spolku v danej obci,“ dodala Madunická.