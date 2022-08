Červený medokýš vo Zvolene vyčistili, voda aj tak naďalej nie je pitná

Zvolen 3. augusta (TASR) – Prameň Červený medokýš vo Zvolene dobrovoľníci vyčistili, voda z neho však aj naďalej nie je pitná. Pre TASR to potvrdil hovorca mesta Martin Svatuška s tým, že bude trvať určitý čas, kým sa čistenie prejaví na výsledkoch vzoriek vody.



Pripomenul, že v poslednej vzorke vody objavili prítomnosť nežiaducich baktérií. Tie sa do nej dostali pre znečistenie prameňa. "Ďalší rozbor vody sa uskutoční približne o dva týždne. O jeho výsledkoch budeme následne informovať aj verejnosť," spomenul.



Podľa Svatušku prameň nie je vlastníctvom mesta. Dodal, že pre jeho obľúbenosť u obyvateľov i návštevníkov Zvolena sa však samospráva stará o jeho bezprostredné i vzdialenejšie okolie. Podotkol, že mesto pravidelne necháva vypracovať rozbor vody. "Do budúcnosti počíta s obnovou jeho okolia vrátane strechy prameňa, osadenia lavičiek či vybudovania protipovodňového múru," konštatoval. Uviedol tiež, že v súčasnosti sa spracúva projekt na stavebné povolenie.