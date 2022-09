Červený nos hľadá nových zdravotných klaunov

Bratislava 20. septembra (TASR) - Občianske združenie Červený nos Clowndoctors hľadá nových zdravotných klaunov pre východné a severné Slovensko. Do výberového konania sa možno prihlásiť do 7. novembra. TASR o tom informovala Martina Dobšinská Novomestská zo združenia.



Záujemcovia z východného Slovenska, z okolia Žiliny, Martina, Liptovského Mikuláša či Trenčína majú životopisy posielať na adresu administrativa@cervenynos.sk. Podmienkou je vek od 23 do 45 rokov a dobrý zdravotný stav. "Vítané sú skúsenosti z oblasti dramatického umenia, hudobný talent, prirodzený vľúdny vzťah k ľuďom a humor," doplnila Dobšinská Novomestská.



Výberové konanie zdravotných klaunov má formu workshopu. "Profesionálnym zdravotným klaunom sa môže stať každý, kto splní podmienky a prejde trojkolovým výberovým workshopom. Počas neho by mal pochopiť podstatu klauna, naučiť sa pracovať s jeho charakterom a ukázať, že sa neberie príliš vážne," skonštatoval umelecký riaditeľ združenia Pavel Mihaľák.