Česká turistka si v Malej Fatre bolestivo poranila hornú končatinu

Ilustračné foto. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Horskí záchranári turistku ošetrili, podali jej medikamentóznu liečbu a poranenú ruku jej zafixovali.

Autor TASR
Terchová 15. februára (TASR) - Štyria horskí záchranári z Oblastného strediska Malá Fatra v Štefanovej zasahovali v sobotu popoludní na turistickom chodníku vedúcom z Medziholia do Štefanovej. Zranenie ruky tam utrpela 43-ročná česká turistka. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.

Češka sa pošmykla na blatistom teréne, po páde utrpela bolestivé poranenie hornej končatiny. Presnú lokalizáciu polohy zranenej ženy výrazne uľahčila aplikácia HZS.

Horskí záchranári turistku ošetrili, podali jej medikamentóznu liečbu a poranenú ruku jej zafixovali. Následne ju sprevádzali k terénnemu vozidlu HZS a transportovali do Štefanovej. Odtiaľ už pokračovala na ďalšie vyšetrenie v sprievode blízkych osôb.
