Česká umelkyňa T. Fišerová má v galérii ABC prvú slovenskú výstavu

Bratislava 22. januára (TASR) - Inštalácia Studio Violet v galérii Art Books Coffee (ABC) v centre Bratislavy je prvá slovenská výstava českej multimediálnej výtvarníčky Terezy Fišerovej.



"Nie je to tradičná výstava so závesnými obrazmi, ale inštalácia s využitím kresiel a okenného výkladu. Expozíciu si treba užiť," na utorkovom otvorení výstavy uviedla kurátorka Gabriela Smetanová.



Podľa nej autorka komentuje komfort miesta, jeho pokoj a nekonfliktnosť. Vystavené nie je výsledkom zdĺhavej procesuálnosti, autorskej remeselnej zručnosti. Nesleduje vyvolanie mimoriadnych chvíľ intelektuálneho rozrušenia, iba zmyslovú skúsenosť. Súčasti sú prepožičanými, obsahovo (ideologicky) vyprázdnenými účelovými predmetmi, obligátne terapeutickými (farba, svetlo, zvuk, vôňa). Nejde o ich premenu na umelecké diela, ale schopnosť sceľovať. Inštalácia je performatívna, neopisuje, ale uskutočňuje.



Farebná fotografia s prírodnou tematikou zavesená na stene a nerušivé video sprevádzané ultrazvukom sú diela, ktoré si možno vychutnať sediac v kresle. Fialový koberec s farebne podobnou roletou v okne dopĺňajú inštaláciu špeciálne vytvorenú pre tento priestor.



"Treba to vnímať celkovo. Inakšie to pôsobí počas denného svetla ako večer. No nie je to na meditáciu," dodala výtvarníčka.



Tereza Fišerová (1988) študovala multimédiá na Fakulte dizajnu a umenia Západočeskej univerzity v rodnej Plzni. Potom absolvovala magisterské štúdium na Vysokej škole umeleckopriemyselnej (UMPRUM) v Prahe (2013).



Výstava potrvá do 2. marca.