České Brezovo má novú kompostáreň, potrebovala by však aj vodovod

České Brezovo 9. júna (TASR) - V Českom Brezove v okrese Poltár vybudovali nedávno kompostáreň. Získali na to viac ako 204.000 eur z eurofondov. Zberné miesto na skladovanie a spracovanie biologického odpadu vzniklo na ploche asi 800 štvorcových metrov v apríli a v máji, a to na konci obce v smere na Kokavu nad Rimavicou.



"V dedine máme neustále problémy s trávou a burinou, keďže z domov sa postupne vytratili domáce zvieratá, ktoré by túto trávu spásali. Niektorí občania tento materiál pred časom dokonca vyviezli k cintorínu, ale inšpekcia životného prostredia nám takúto čiernu skládku prikázala na vlastné náklady zlikvidovať. Rozhodli sme sa preto, že musíme pristúpiť k zriadeniu vlastnej kompostárne," povedal TASR starosta Ivan Miko.



Kompostáreň leží na obecnom pozemku. "Po úprave tam vznikla spevnená panelová plocha, box na trávu a konáre, obec zakúpila aj traktor s vlečkou, prekopávač odpadu a drvič," vymenoval Miko. Podľa neho takto spracovaný materiál môžu následne využívať občania pre potreby svojich záhrad.



Problémom, ktorý obec aktuálne najviac trápi, je však nedostavaný vodovod. Potrubie pre jednu časť obce síce postavili ešte pre 20 rokmi z financií vrátených po plynofikácii, jeho napojenie na zdroj v poltárskej časti Slaná Lehota sa však nezrealizovalo.



"Vybudovať to má vodárenská spoločnosť, ktorá má na to už aj projektovú dokumentáciu. Napojenie v dĺžke niekoľkých sto metrov bolo ešte pred zdražovaním vyčíslené asi na 330.000 eur. Obec teraz už len čaká, kedy sa stavba zrealizuje," pripomenul starosta. Asi 450 obyvateľov obce tak doteraz čerpá vodu po starom, z vlastných studní. Voda v niektorých však podľa Mika vykazuje dlhodobo zlú kvalitu.